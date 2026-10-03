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Почему до сих пор не считают голоса? ЦИК объяснил задержку после закрытия участков 0 84

Политика
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: избирательный участок
ФОТО: LETA

Спустя почти три часа после закрытия избирательных участков подсчет голосов на выборах в 15-й Сейм еще не начался. Причиной стала продолжающаяся проверка данных в Электронном онлайн-регистре избирателей, без завершения которой вскрывать урны нельзя.

Подсчет голосов на выборах в 15-й Сейм Латвии задерживается. Несмотря на то что избирательные участки закрылись в 20:00, почти через три часа после окончания голосования урны по всей стране остаются опечатанными.

Как сообщила член Рижской избирательной комиссии Лаура Крастиня, в настоящее время продолжается проверка и верификация данных в Электронном онлайн-регистре избирателей (ETVR). Пока эта процедура не завершена, участковые комиссии не могут приступить к подсчету бюллетеней.

После завершения проверки комиссиям предстоит определить, кто из избирателей, проголосовавших досрочно, вновь пришел на участок в основной день выборов и изменил свой выбор.

В таких случаях регистрационные конверты, относящиеся к досрочному голосованию, будут отделены и не войдут в итоговый подсчет. Только после этого их можно будет объединить с конвертами, поданными непосредственно в день выборов, и начать подсчет голосов.

Именно поэтому задержка связана не с подсчетом бюллетеней, а с обязательной процедурой проверки данных. Она необходима для того, чтобы исключить возможность двойного учета голосов.

Как убедились корреспонденты ЛЕТА, ни на одном из наблюдавшихся участков урны после 20:00 пока не вскрывались.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ивета Блауа сообщила, что необходимость уточнения данных возникла сразу в нескольких самоуправлениях. Для определения дальнейшего порядка действий Центральная избирательная комиссия созовет специальное заседание.

Таким образом, публикация первых официальных результатов выборов, вероятно, произойдет позже, чем ожидалось ранее. До завершения проверки электроного регистра подсчет голосов начать невозможно.

Правда, несмотря на то что избирательным участкам пока не разрешено вскрывать урны для голосования, на сайте ЦИК уже появились результаты голосования с ряда зарубежных участков, а также с одного участка в Юрмале.

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#выборы #ЦИК #Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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