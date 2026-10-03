К полудню наиболее высокую активность на выборах в 15-й Сейм продемонстрировали избиратели Риги. С учетом досрочного голосования по всей Латвии свой выбор уже сделали более 396 тысяч человек.

На выборах в 15-й Сейм к 12:00 наиболее активно голосовали избиратели Риги, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает ЛЕТА.

В Рижском избирательном округе к полудню, без учета зарубежных участков и голосования по почте, проголосовали 30,42% избирателей.

При этом в общее число избирателей Рижского округа входят также граждане, голосующие за рубежом, и жители, зарегистрировавшиеся для голосования по почте. Поскольку данные о голосовании за пределами Латвии пока поступили не полностью, с учетом этих избирателей общая явка в Риге на данный момент составляет 21,11%.

В Видземском избирательном округе к полудню, включая досрочно поданные голоса, проголосовали 29,68% избирателей.

В Курземе явка составила 27,96%, в Земгале — 27,57%, а в Латгале — 25,52%.

По всей Латвии к 12:00, с учетом досрочного голосования, участие в выборах приняли 25,44% избирателей — более 396 тысяч человек.

Непосредственно в день выборов до полудня проголосовали почти 227 тысяч человек, или 14,55% от общего числа граждан, имеющих право голоса.

По данным ЦИК, явка к полудню оказалась немного выше, чем на парламентских выборах 2022 и 2018 годов. Тогда к этому времени с учетом досрочного голосования проголосовали соответственно 23,57% и 22,25% избирателей.

В субботу в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм. Право голоса имеют 1 557 615 граждан как в Латвии, так и за рубежом. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.