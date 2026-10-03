Президент Латвии Эдгар Ринкевич после голосования на выборах в 15-й Сейм заявил, что сделать выбор непросто, однако у каждого есть возможность найти политическую силу, которая наиболее соответствует его взглядам.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич после голосования на выборах в 15-й Сейм заявил, что сделать выбор непросто, однако всегда можно найти партию, которая ближе по убеждениям, сообщает ЛЕТА.

Ринкевич рассказал журналистам, что тщательно обдумал свой выбор. По его словам, он ежедневно следит за тем, что сделано и что не сделано, внимательно изучает предвыборные программы, оценивает результаты работы политиков и критически относится к их обещаниям.

«По правде говоря, это совсем не так просто», — отметил президент.

Он рассказал, что руководствуется собственным набором критериев, которым следует еще с первых парламентских выборов после восстановления независимости Латвии в 1993 году.

По словам главы государства, для него важно, чтобы Латвия оставалась стабильной частью западного сообщества. В числе ключевых приоритетов он также назвал безопасность, оборону, демографию, экономическое развитие и здравоохранение.

Президент призвал жителей обязательно принять участие в голосовании.

«Безусловно, очень важно, чтобы люди пришли и сделали свой выбор. Если ты не приходишь на выборы, то кто-то другой решает за тебя, кто-то другой передает мандат доверия своим представителям и добивается реализации своих идей», — подчеркнул Ринкевич.

Он отметил, что латвийское общество неоднородно и в нем существуют самые разные взгляды на экономику, политику и другие вопросы.

Президент также не согласился с распространенным мнением, что на выборах «не за кого голосовать».

«Я совершенно не согласен с теми жителями, которые говорят, что голосовать не за кого. Ни один человек, ни одна партия, ни один политик не идеальны. Так никогда не было и никогда не будет. Но всегда можно найти того, кто ближе по духу — независимо от того, большая это партия или маленькая», — заявил он.

Ринкевич добавил, что после завершения выборов его работа продолжится уже в понедельник.

Избирательные участки в Латвии открыты до 20:00. После окончания голосования участковые комиссии приступят к ручному подсчету голосов, а предварительные результаты будут публиковаться по мере поступления данных с участков.