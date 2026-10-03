В приграничных районах Латвии выборы в 15-й Сейм проходят спокойно, без инцидентов и с высокой активностью избирателей. Представители избирательных комиссий также отмечают тесное взаимодействие с полицией и другими силовыми структурами.

В Краславском, Балвском, Алуксненском, Лудзенском и Резекненском краях выборы в 15-й Сейм проходят спокойно и без происшествий, сообщили агентству ЛЕТА представители краевых избирательных комиссий.

Председатель избирательной комиссии Краславского края Зане Лочмеле рассказала, что активность избирателей довольно высокая. До 12:00 в крае проголосовали более 2700 человек. На крупных участках образовывались очереди, а время ожидания иногда достигало 20 минут.

По ее словам, особого внимания заслуживает тесное сотрудничество с Государственной и муниципальной полицией, а также другими силовыми структурами, которые обеспечивают безопасность на избирательных участках.

«В приграничье заметно, что русскоязычные жители говорят о своем, латыши — о своем, но никакой агрессии нет», — сказала Лочмеле.

Председатель Балвской краевой избирательной комиссии Илона Лочмеле также сообщила о высокой активности избирателей. По ее словам, серьезных происшествий не зафиксировано, а возникавшие вопросы касались главным образом порядка голосования и использования регистрационных конвертов при досрочном голосовании.

На участках Балвского края дежурили сотрудники Государственной полиции, муниципальной полиции и других служб безопасности.

Председатель комиссии Алуксненского края Илзе Рубене сообщила, что голосование проходит успешно, а на крупных участках в городе также образуются очереди. По ее словам, электронная система работает стабильно, а незначительные задержки не влияют на процесс голосования.

Она добавила, что члены комиссий были хорошо подготовлены и оперативно разъясняли избирателям возникающие вопросы.

Председатель комиссии Лудзенского края Иева Гаевска сообщила, что голосование проходит спокойно, а высокая активность наблюдается даже на небольших участках. Она также отметила, что система работает без сбоев, что особенно важно после технических проблем, возникших во время предыдущих муниципальных выборов.

В Резекненском крае, по словам председателя комиссии Юриса Домбровскиса, голосование также проходит спокойно. Он пояснил, что сравнительно невысокая явка может объясняться тем, что часть жителей голосует в Резекне или на других участках страны, поскольку законодательство позволяет голосовать независимо от места регистрации.

Домбровскис сообщил, что на участках дежурят сотрудники Государственной полиции, муниципальной полиции и Службы государственной безопасности, однако никаких инцидентов не произошло.

На выборах в 15-й Сейм за 100 депутатских мандатов борются 1428 кандидатов от 14 политических партий и объединений. Избиратели могут проголосовать на любом участке независимо от места жительства.