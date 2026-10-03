Государственная служба безопасности (СГБ) сообщила, что к утру дня выборов получила 13 сообщений о возможных нарушениях, которые могли повлиять на ход голосования. Проверка продолжается, однако подтвержденных фактов подкупа избирателей или иных противоправных действий пока не выявлено.

В день выборов в 15-й Сейм Государственная служба безопасности работает в усиленном режиме, проверяя информацию о возможных попытках незаконно повлиять на результаты голосования.

По данным СГБ, в предвыборный период и до 9:00 утра в день выборов в службу поступило 13 сообщений о возможных нарушениях. Речь идет, в частности, о предполагаемом подкупе избирателей и других попытках незаконного воздействия на их волеизъявление.

Часть сообщений уже проверена, однако ни в одном из завершенных случаев противоправные действия не подтвердились. Проверка остальных сигналов продолжается.

Одновременно СГБ заявила, что на данный момент не выявила прямых попыток со стороны России или других иностранных государств незаконно вмешаться в проведение выборов или повлиять на их результаты. При этом служба продолжает оценивать отдельные случаи распространения дезинформации, связанной с выборами и рядом политических партий, а также проверяет возможную связь этих материалов с Россией.

Служба напоминает, что признаками возможного подкупа могут быть организованная доставка избирателей на участки, появление больших групп людей одновременно, длительное нахождение подозрительных лиц возле мест голосования, а также просьбы предъявить бюллетень с определенным номером или сфотографировать его в качестве подтверждения.

Кроме того, СГБ призывает сообщать о возможных попытках незаконного влияния на выбор избирателей, нарушениях тайны голосования, умышленном неправильном подсчете голосов, а также о распространении дипфейков, которые могут использоваться для дискредитации политических партий или кандидатов.

При наличии такой информации служба рекомендует по возможности фиксировать обстоятельства произошедшего с помощью фото-, видео- или аудиозаписей, а также сохранять сведения, которые могут помочь установить личности возможных участников.

Проверка всех поступающих сообщений продолжается. По мере их рассмотрения СГБ обещает оценивать, содержатся ли в них признаки нарушений законодательства.