Служба государственной безопасности Латвии оценила прошедшие выборы в 15-й Сейм как спокойные. Ведомство проверило десятки сообщений о возможных нарушениях и заявило, что не обнаружило признаков систематического вмешательства иностранных государств в избирательный процесс.

По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выборы в 15-й Сейм Латвии в целом прошли без серьезных происшествий. При этом в ведомстве отмечают, что проверка информации о возможных нарушениях продолжится и после завершения голосования, как это происходило и на предыдущих выборах.

За весь предвыборный период и в день голосования до закрытия избирательных участков СГБ зарегистрировала 43 сообщения о возможных противоправных действиях, связанных с выборами. Среди них были сигналы о предполагаемой покупке голосов и возможном незаконном влиянии на выбор избирателей.

Из общего числа сообщений 32 относятся к компетенции самой Службы государственной безопасности. Большинство из них уже проверено, и, по данным ведомства, подтверждений противоправных действий обнаружено не было. Проверка по нескольким эпизодам продолжается.

Это означает, что поступившее сообщение само по себе не свидетельствует о нарушении. Каждый случай проходит отдельную проверку, и только после этого принимается решение о дальнейших действиях.

По итогам проведенных проверок сотрудники СГБ в отдельных случаях ограничились профилактическими беседами. Во время них людям разъяснили возможную уголовную ответственность, если будут совершены преступления, связанные с выборами.

Остальные сообщения, которые не входят в компетенцию Службы государственной безопасности, были переданы другим государственным учреждениям для дальнейшего рассмотрения.

Отдельно СГБ оценила ситуацию с возможным внешним вмешательством в выборы. По данным службы, в ходе предвыборной кампании и в день голосования не выявлено систематических попыток со стороны России или других государств, которые власти Латвии считают враждебными, незаконно повлиять на проведение выборов или их результаты.

Таким образом, по предварительной оценке Службы государственной безопасности, избирательный процесс прошел в штатном режиме, хотя работа по проверке отдельных сообщений о возможных нарушениях еще продолжается.