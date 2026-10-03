Итак, длительный предвыборный марафон позади, и уже в эту субботу, 3 октября, состоятся выборы в 15-й Сейм. Отметим, что досрочно отдать свой голос можно было всю эту неделю — с понедельника по пятницу — в определённые часы на любом избирательном участке в Латвии. Об этих выборах — чуть позже, а сперва — небольшой экскурс в новейшую историю латвийского парламентаризма.

Непобитые рекорды 90-х

До сих пор после восстановления независимости граждане ЛР десять раз выбирали главный законодательный орган страны. Примечательно, что больше всего партий и объединений было представлено в 6-м Сейме, выборы в который состоялись в 1995 году: тогда 5-процентный барьер преодолели сразу девять политических сил! Двумя годами ранее, на выборах в 5-й Сейм, в парламент прошли восемь политических сил.

Любопытно, что с тех пор эти два «рекорда» побиты не были. Не был побит и рекорд по количеству мандатов у одной партии, который в 1993 году установила уже давно почившая в бозе партия «Латвияс цельш» — 36 мандатов! После этого лишь один раз политическая сила получила 33 мандата — в 2010 году, а через год, на внеочередных выборах, политическое объединение получило 31 мандат.

Интересно, что на выборах 2010 года 5-процентный барьер преодолели всего пять политических сил. Это тоже в какой-то степени способствовало роспуску парламента, поскольку возможностей для манёвра, то есть для создания другого правительства, практически не было.

Кстати, на выборах в 13-й и 14-й Сейм 5-процентный барьер преодолевали одинаковое количество политических сил — семь.

Эпидемия «независимых»

Из десяти парламентов, избранных после восстановления независимости, лишь в двух созывах партии, а точнее — фракции, смогли проработать весь срок без раскола. Соответственно, в восьми парламентах как минимум одна фракция распадалась или из неё уходила часть депутатов.

Отметим, что в 90-е годы и в начале 2000-х законодательство позволяло депутатам переходить из фракции во фракцию и создавать новые фракции, запутывая тем самым избирателей.

Теперь, если депутат уходит из фракции (или его исключают) либо фракция распадается, такой депутат не может ни присоединиться к другой фракции, ни создать вместе с кем-либо новую — он становится независимым депутатом.

В нынешнем парламенте было 19 независимых депутатов! Чуть-чуть Сейм этого созыва «не дотянул» до рекорда прошлого Сейма: в 13-м Сейме было аж 22 независимых депутата!

Почему важно проголосовать? Пять причин

Но вернёмся собственно к грядущим выборам! В этих выборах участвуют 14 партий и объединений — на 100 депутатских мест претендуют 1428 кандидатов, то бишь более 14 человек на одно депутатское место!

Представлены партии практически всех политических направлений и идеологий. Поэтому разговоры о том, что «не из кого выбирать», не выдерживают критики.

Почему всё-таки стоит участвовать в выборах? Приведём пять основных доводов.

– Первая причина — это ваше право и ваш голос. Вы не должны никому его отдавать и позволять кому-то другому решать за вас.

– Вторая — перемены приходят не сами собой, за них надо бороться, и здесь каждый голос имеет значение.

– Третья — выборы пройдут в любом случае, и если вы в них не участвуете, то сами лишаете себя возможности влиять на то, каким будет парламент и, в конечном итоге, каким будет правительство. Не стоит забывать, что народные избранники впоследствии выбирают и президента страны.

– Четвёртая — не надо думать, что один голос ничего не меняет. Решение не участвовать в выборах тоже влияет на результат. Чем меньше людей голосует, тем меньшая доля голосов необходима политической силе для преодоления 5-процентного барьера и попадания в Сейм.

Поэтому оставаться дома — не нейтральный выбор, поскольку это влияет на то, кто в дальнейшем будет принимать решения за нас. К тому же, не участвуя в выборах, вы рискуете косвенно поддержать партию или конкретных кандидатов, которых вовсе не хотели бы видеть в новом Сейме.

– Пятая причина — раз в четыре года каждый гражданин имеет возможность высказать свою оценку политикам. Эту возможность было бы неправильно не использовать.

Если опять-таки обратиться к истории, то в 90-е годы и в начале 2000-х кандидаты могли баллотироваться сразу в нескольких избирательных округах — к примеру, и в Риге, и в Видземе. Затем законодательство было изменено, и теперь кандидат может баллотироваться только в одном избирательном округе.

Это более прозрачная система, поскольку при предыдущей системе «локомотивы» — известные, популярные личности — могли «затаскивать» в парламент совершенно случайных людей. Например, если Горбунова или Паулса избирали сразу в двух округах, они затем решали, от какого округа становились депутатами, и таким образом в другом округе мандат доставался следующему кандидату.

Голосуй, где хочешь

Отметим, что на выборах в Сейм, в отличие от выборов в самоуправления, избиратель может голосовать на любом избирательном участке по всей стране, независимо от декларированного места жительства.

Как известно, наши соотечественники за рубежом — по почте или в дипломатических представительствах Латвии — голосуют за кандидатов от Рижского избирательного округа.

Новые избирательные листы

На этих выборах будут использованы бюллетени нового образца, которые впервые были опробованы на муниципальных выборах год назад.

Напротив имени и фамилии каждого кандидата в депутаты стоят два столбика: зелёный и красный. Если вы поддерживаете конкретного кандидата, то напротив его фамилии закрашиваете или ставите отметку в зелёном кружочке. Если вы не хотите видеть того или иного кандидата в Сейме, то закрашиваете напротив его фамилии красный кружочек.

Вы можете не делать никаких отметок напротив фамилий кандидатов, а просто вложить выбранный вами список в конверт — тогда будет считаться, что вы отдали свой голос конкретной партии.

Чтобы партия или объединение было представлено в следующем Сейме, оно должно набрать не менее 5 процентов голосов.

Если в Сейм избирается кандидат, который является депутатом самоуправления, он автоматически теряет мандат депутата самоуправления: избранный депутат не имеет права выбирать, какой мандат ему сохранить.

4 октября всё узнаем

Как ожидается, результаты выборов, в том числе поимённый состав депутатов, станут известны утром 4 октября. Напомним, что ещё в начале лета Сейм принял поправки в закон, которые обязывают осуществлять подсчёт голосов вручную.

Депутаты 15-го Сейма на своё первое заседание соберутся 3 ноября. На первом же заседании предыдущее правительство заявит о сложении своих полномочий, однако «отставное» правительство продолжит работать до утверждения нового правительства. Обычно этот процесс в Латвии занимает месяц-полтора.