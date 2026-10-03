Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выборы в Латвии начались без проблем: первые очереди появились еще до открытия участков 1 305

Политика
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: выборы
ФОТО: LETA

В Латвии открылись все 933 избирательных участка, а первые жители начали приходить голосовать еще до их открытия. По данным Центральной избирательной комиссии, старт выборов проходит без технических сбоев и жалоб.

В Латвии началось голосование на выборах в 15-й Сейм. Все 933 очных избирательных участка открылись вовремя и работают в штатном режиме, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По словам представителя ЦИК Иветы Розенфелде, к началу работы участков никаких жалоб или технических проблем не зафиксировано.

Одними из первых открылись участки в Риге. У Дворца культуры «Зиемельблазма» первый избиратель пришел примерно за 20 минут до открытия, а к началу голосования у входа уже собралась небольшая очередь. Первой свой голос отдала пожилая женщина, которую остальные ожидавшие пропустили вперед.

LET_24953703.jpg

Небольшая очередь образовалась и у участка, расположенного в Новой основной школе Анниньмуйжи.

На этих выборах за 100 мест в Сейме борются 1428 кандидатов от 14 политических партий и объединений. В среднем на один депутатский мандат претендуют 14,3 кандидата — это заметно меньше, чем на предыдущих парламентских выборах, когда конкуренция составляла 18,3 человека на место.

Избиратели могут проголосовать на любом участке в стране независимо от задекларированного места жительства. В этом году работают не только традиционные участки, но и новые пункты для голосования — в аэропорту «Рига», Рижском зоопарке, больницах и торговых центрах.

LET_24953706.jpg

Тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на участок, доступно голосование по месту нахождения. ЦИК рекомендует подать письменное заявление как можно раньше, хотя обращения будут принимать и позже, если комиссия успеет приехать к избирателю до окончания голосования.

Еще одна особенность нынешних выборов — возможность изменить свое решение. Если человек уже проголосовал досрочно, но решил сделать это снова в основной день выборов, действительным будет считаться последний поданный голос.

Избирательные участки будут открыты до 20:00. После их закрытия участковые комиссии приступят к ручному подсчету бюллетеней, а предварительные результаты начнут публиковать по мере поступления данных со всей страны.

×
#выборы #ЦИК #Латвия #парламент #голосование #кандидаты #демократия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото Белого дома
Изображение к статье: выборы
Изображение к статье: угроза
Изображение к статье: Чиновники измеряют рельсы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: избирательный участок
Политика
Изображение к статье: Криста Пайк
В мире
Изображение к статье: Стивен Кинг обратил внимание поклонников ужасов на аргентинский мини-сериал Netflix «Мои грустные мертвецы»
Культура &
Изображение к статье: избирательная урна
Политика
Изображение к статье: Шесть последствий постоянной критики в детстве, которые могут мешать уже во взрослой жизни
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
1
Изображение к статье: избирательный участок
Политика
Изображение к статье: Криста Пайк
В мире
Изображение к статье: Стивен Кинг обратил внимание поклонников ужасов на аргентинский мини-сериал Netflix «Мои грустные мертвецы»
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео