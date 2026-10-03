В Латвии открылись все 933 избирательных участка, а первые жители начали приходить голосовать еще до их открытия. По данным Центральной избирательной комиссии, старт выборов проходит без технических сбоев и жалоб.

В Латвии началось голосование на выборах в 15-й Сейм. Все 933 очных избирательных участка открылись вовремя и работают в штатном режиме, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По словам представителя ЦИК Иветы Розенфелде, к началу работы участков никаких жалоб или технических проблем не зафиксировано.

Одними из первых открылись участки в Риге. У Дворца культуры «Зиемельблазма» первый избиратель пришел примерно за 20 минут до открытия, а к началу голосования у входа уже собралась небольшая очередь. Первой свой голос отдала пожилая женщина, которую остальные ожидавшие пропустили вперед.

Небольшая очередь образовалась и у участка, расположенного в Новой основной школе Анниньмуйжи.

На этих выборах за 100 мест в Сейме борются 1428 кандидатов от 14 политических партий и объединений. В среднем на один депутатский мандат претендуют 14,3 кандидата — это заметно меньше, чем на предыдущих парламентских выборах, когда конкуренция составляла 18,3 человека на место.

Избиратели могут проголосовать на любом участке в стране независимо от задекларированного места жительства. В этом году работают не только традиционные участки, но и новые пункты для голосования — в аэропорту «Рига», Рижском зоопарке, больницах и торговых центрах.

Тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на участок, доступно голосование по месту нахождения. ЦИК рекомендует подать письменное заявление как можно раньше, хотя обращения будут принимать и позже, если комиссия успеет приехать к избирателю до окончания голосования.

Еще одна особенность нынешних выборов — возможность изменить свое решение. Если человек уже проголосовал досрочно, но решил сделать это снова в основной день выборов, действительным будет считаться последний поданный голос.

Избирательные участки будут открыты до 20:00. После их закрытия участковые комиссии приступят к ручному подсчету бюллетеней, а предварительные результаты начнут публиковать по мере поступления данных со всей страны.