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Выборы в Латвии проходят без киберинцидентов, но мониторинг продолжается 0 93

Политика
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: девушка фотографирует избирательный конверт
ФОТО: LETA

В день выборов в 15-й Сейм специалисты Cert.lv не выявили в киберпространстве Латвии угроз или инцидентов, которые могли бы повлиять на избирательный процесс. При этом мониторинг продолжается в усиленном режиме.

В киберпространстве Латвии не выявлено угроз или инцидентов, связанных с проведением выборов в 15-й Сейм, сообщила агентству ЛЕТА руководитель по коммуникациям учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Лига Бесере.

По ее словам, день выборов начался спокойно.

Во время мониторинга специалисты обнаружили несколько интернет-сайтов, названия которых похожи на названия отдельных латвийских СМИ. Однако ни на этих ресурсах, ни на сайтах, выявленных ранее, вредоносного или мошеннического контента обнаружено не было.

За этими сайтами продолжается усиленное наблюдение.

Бесере отметила, что общий уровень киберугроз в стране остается высоким, однако ситуация оценивается как стабильная. До настоящего момента не зафиксировано активности, которая могла бы повлиять на проведение выборов.

Cert.lv совместно с другими ответственными учреждениями продолжает усиленный мониторинг киберпространства и готово оперативно реагировать на возможные киберугрозы.

В Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР) также сообщили, что избирательная платформа работает стабильно и в соответствии с планом. Техническая поддержка и специалисты колл-центра продолжают оказывать помощь избирательным участкам.

В субботу в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм. Право голоса имеют 1 557 615 граждан, а избирательные участки будут открыты до 20:00.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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