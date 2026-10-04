4 года назад тогдашний президент Эгилс Левитс, открывая работу нынешнего парламента, отметил, что состав 14-го Сейма обновился более чем на половину. "Вполне вероятно, что через 4 года, в следующем Сейме, каждого второго здесь не будет", - "порадовал" новоиспеченных слуг народа глава государства. Тогда некоторые депутаты улыбались - кто-то президенту не поверил, а кто-то был уверен, что он не будет этим "каждым вторым". Реальность такова, что Сейм, избранный вчера, обновится аж на 60 процентов! Впрочем, абсолютных новичков в парламенте будет не так уж и много.

Любопытно, что второй раз в истории депутатом Сейма стал бывший президент. В 2011-м году в парламент был избран Валдис Затлерс, которого предыдущий парламент не избрал на второй срок, и вот теперь в 15-ый Сейм от Объединенного списка избран экс-президент Раймондс Вейонис. В новый Сейм попали и два бывших премьера - Марис Кучинскис, который сейчас возглавляет минфин, и Эвика Силиня, которая в уходящем в историю нынешнем Сейме руеоводит комиссией по европейским делам.

Примечательно, что от списка Кулбергса в новый Сейм избраны два известных врача - нейрохирург Ренарс Путниньш, который был депутатом 12-го Сейма от "Единства", и кардиолог Андрис Скриде, который был депутатом Сейма от "Для развития Латвии" в 13-м Сейме.

В Сейм после 4-летнего перерыва возвращаются в составе команды "Латвия на первом месте" и два бывших депутата парламента от "Согласия" Регина Лочмеле и Андрей Клементьев.

В новом парламенте будут представлены и бывшие депутаты Сейма прошлых созывов супруги Юлия и Вячеслав Степаненко (" Суверенная власть-Младолатыши"). Примечательно, что после 4-летнего перерыва в парламент возвращаются и однопартийцы семьи Степаненко Любовь Швецова и Карина Спруде.

Из Рижской думы в Сейм возвращается лидер "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, в парламент избрана и его невестка Дана Шлесере.

Наряду с Эдмундом Зивтиньшем, который был и депутатом нынешнего Сейма, в новый парламент попал его сын Эдуардс Зивтиньш. От этой же партии "Латвия на первом месте" в парламент избран и многолетний мэр Резекне Александр Барташевич. Он возвращается в Сейм спустя... 20 лет!

В новом Сейме не будет ветерана латвийской политики Александра Кирштейнса, который на сей раз не угадал со сменой партии - "Мы меняем правила", - не преодолела пятипроцентный барьер. В Сейм не попал от партии "Прогрессивные" и печально известный бывший министр сообщений Каспарс Бришкенс. Нет в списке новоиспеченных депутатов и кандидата в премьеры от "Нового Единства" Арвила Ашераденса. В парламент, даже по мягкому мандату (на замену министра), едва ли в ближайшее время попадет и Лиана Ланга (Нацобъединение), которая с 6-го места опустилась на 12-е место.