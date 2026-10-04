В день выборов в Риге не удалось открыть избирательные конверты, сообщила агентству LETA член Рижской избирательной комиссии Лаура Крастиня.

В течение четырёх часов после окончания голосования в субботу в Риге не был открыт ни один избирательный конверт, поскольку до сих пор поступавшие от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) инструкции этого не предусматривали.

До настоящего момента ЦИК разрешала подсчитывать голоса в тех избирательных урнах, в которых нет бюллетеней, находящихся в регистрационных конвертах. Поэтому избирательные участки открывают урны и подсчитывают находящиеся в них конверты, не вскрывая их.

Крастиня пояснила, что Рижская избирательная комиссия пока не получила новых указаний относительно дальнейших действий и, соответственно, не может передать новые инструкции избирательным участкам.

Столичная избирательная комиссия ожидает указаний ЦИК о дальнейших действиях.

Как сообщал bb.lv, подсчёт голосов не начинался, поскольку продолжалась проверка данных в Электронном онлайн-регистре избирателей (ETVR).