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«А вы готовы на непопулярные решения?!» Политик обратился к потенциальным партнерам 1 325

Политика
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгарс Таварс

Эдгарс Таварс

Один из лидеров Объединенного списка перечислил основные реформы, которые хотел бы провести Кулбергс.

Один из лидеров Объединенного списка, министр умной администрации и регионального развития Эдгарс Таварс сегодня вечером в эфире Латвийского ТВ, в присутствии потенциальных партнеров - политиков Нацобъединения и "Нового Единства", - вкратце обозначил план радикальных изменений от Кулбергса. Это объединение ряда министерств, сокращение численности советов госпредприятий, уменьшение финансирования публичного сектора, активизация работы инвестиционного фонда, поскольку без иностранных инвестиций не будет экономического развития страны...

Э. Таварс дал понять, что первым будет ликвидировано министерство климата и энергетики, а его функции распределят между министерством умной администрации и министерством экономики.

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#инвестиции #реформы #нацобъединение #новое единство #экономическое развитие #политика
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Эдуард Эльдаров
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