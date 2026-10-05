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Депутатский «парашют»: какую компенсацию получат депутаты, не прошедшие в новый Сейм 0 296

Политика
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деньги и зал заседаний Сейма

ChatGPT

Депутаты Сейма, которые не были избраны в новый созыв парламента, получат единовременное пособие в размере трех месячных зарплат. Только исходя из базового оклада парламентария, общая сумма выплат может составить не менее 850 тысяч евро.

В пресс-службе Сейма пояснили, что окончательную сумму компенсаций пока назвать невозможно. Результаты выборов еще не утверждены, а окончательный состав 15-го Сейма официально не определен. Кроме того, некоторые избранные кандидаты могут отказаться от депутатских мандатов.

В 2026 году базовая месячная зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро до уплаты налогов. Таким образом, три базовых оклада — это 12 990 евро. Однако многие парламентарии получают дополнительное вознаграждение за должности в президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях, поэтому размер пособия для каждого депутата будет различаться.

Право на такую выплату предусмотрено законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Депутат, полномочия которого прекращаются вместе с окончанием срока работы соответствующего созыва Сейма и который не избран в следующий созыв, получает единовременное пособие в размере трех месячных зарплат.

По предварительным результатам выборов, состав парламента может обновиться примерно на две трети — в 15-м Сейме будет более 60 новых депутатов. Если исходить только из базовой зарплаты, на выплаты уходящим парламентариям потребуется не менее 850 тысяч евро.

Больше всего новичков ожидается от «Объединенного списка» — почти 30 депутатов. Все 15 избранных представителей объединения «Суверенная власть/Объединение младолатышей» станут новыми для нынешнего состава парламента, а у «Латвии на первом месте» таких депутатов будет 12.

По предварительным данным, места в следующем Сейме могут лишиться несколько известных политиков, среди которых Арвилс Ашераденс, Рихард Козловскис, Хосам Абу Мери, Занда Калниня-Лукашевица, Каспарс Бришкенс, Лейла Расима, Кристапс Криштопанс, Ричард Шлесерс, Ингмарс Лидака и Лаурис Лизбовскис.

Окончательные размеры выплат станут известны после утверждения результатов выборов и формирования состава нового парламента.

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#выборы #Сейм #Латвия #депутаты #компенсация #парламент #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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