Под таким заголовком Diena на днях опубликовала интервью бывшего государственного секретаря Министерства обороны Яниса Гарисонса. В настоящее время экс-чиновник перешел в ту сферу бизнеса, который ранее курировал - производство дронов. Разумеется, он стремится обосновать спрос на свою продукцию: «Я, конечно, могу лишь строить предположения, но еще весной мне было ясно, что к осени или концу года вероятна эскалация, - и для такого вывода мне не требовались разведданные.

Позитивным моментом, на мой взгляд, является то, что украинцы избавили нас от сценария полномасштабного военного нападения: удары беспилотников большой дальности по российской территории нанесли России столь серьезный урон, что она - по крайней мере, на какое-то время - утратила способность к проведению обычного наступления. Но что же произошло и почему оценка угрозы возросла? Украина получила стратегическое преимущество, а Путин оказался именно в той ситуации, которую сам же когда-то описывал: в положении загнанной в угол крысы».

«В тот миг, - продолжает Я.Гарисонс, - когда диктатор начинает проигрывать и увязает в затяжной войне, он теряет связь с реальностью… единственным вариантом для него остается именно эскалация ситуации».

«Мы уже находимся на третьем или четвертом этапе войны - стадии, когда начался саботаж. И все же мы продолжаем делать вид, будто речь идет лишь о гибридной угрозе; а поскольку она «всего лишь» гибридная, нам кажется, что мы не можем предпринять реальных действий или дать полноценный ответ. Единственный способ предотвратить худшее сейчас - начать отвечать тем же или действовать асимметрично: если сюда прилетает беспилотник, то нечто подобное должно происходить и в России. Пока европейские политики не изменят свое мышление - а я сомневаюсь, что они способны перейти от простой обороны к сдерживанию (ведь Россию можно сдержать лишь тогда, когда она осознает, что противник способен нанести ответный удар), - мы будем и дальше двигаться по пути эскалации. К сожалению, это ведет к сценарию, при котором они либо добиваются своего, настраивая общественное мнение против помощи Украине, либо в конечном счете провоцируют переход конфликта в «горячую» фазу. Так что выбор у нас невелик».

«Видите ли, в этом-то и проблема: все европейское мышление - и политическое, и военное - строится на стремлении избежать эскалации. Именно поэтому мы не отвечаем на действия противника, а вместо этого оправдываемся, настаивая: «Нет, мы не давали санкции на полеты украинских беспилотников», - хотя русские прекрасно знают, что они взлетали не с нашей территории. И именно поэтому мы оказались в такой ситуации: русские понимают, что могут действовать здесь безнаказанно, зная, что никакого ответа не последует».

«Мы должны осознать, что ситуация движется к эскалации; иного пути нет. Нам необходимо - и здесь я имею в виду как официальных лиц, так и журналистов - найти общий подход к коммуникации с общественностью. Ведь, с одной стороны, все говорят об этом - например, президент Польши прямо заявляет, что у нас есть окно возможностей в восемь месяцев, - но тут же возникает вопрос: а что именно вы делаете?»