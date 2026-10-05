На выборах в Сейм министр здоровья Хосам Абу Мери оказался одним из лидеров по количеству "минусов", полученных от избирателей. В результате он со второго места в Видземском списке "Нового Единства" скатился на пятое место. Расстроенный пока еще руководитель минздрава заявил о намерении покинуть пост председателя думы партии и вообще на какое-то время уйти из политики. Вероятно, Абу Мери вернется к прежней работе гастроэнтеролога-диагноста. Судя по всему, избиратели "Нового Единства", наставив Абу Мери "минусов", оценили его работу в том числе и на посту министра здоровья. После завершения полномочий нынешнего правительства Абу Мери получит компенсацию в размере двух министерских окладов.