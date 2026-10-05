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Назван средний возраст новоизбранных депутатов 0 206

Политика
Дата публикации: 05.10.2026
LETA
Изображение к статье: депутаты сейма
ФОТО: saeima.lv

Средний возраст 100 новоизбранных депутатов Сейма составляет примерно 48,75 года, свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА.

Два самых молодых депутата родились в 2000 году - Эдуард Зивтиньш от "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и Селма Левренце от "Прогрессивных". Общедоступная информация свидетельствует, что ни один из них еще не достиг 26-летнего возраста, однако Зивтиньш на два месяца и два дня моложе Левренце.

В свою очередь, старейшим новоизбранным депутатом является Наталия Абола от объединения партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" (СВ/Младолатыши), которая в феврале этого года отметила свой 73-й день рождения.

Из всех 100 избранных депутатов Сейма только девять родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года.

Высшее образование есть почти у всех депутатов новоизбранного Сейма - это в своих декларациях Центральной избирательной комиссии подтвердили 95 из них. Четверо новых депутатов не получили образования выше среднего, а один - выше основного.

В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также девять министров действующего правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список"). В Сейм также избран 21 депутат самоуправлений.

Еще 12 новоизбранных депутатов в качестве основного места работы указали должности, связанные с представляемой ими политической силой. Среди них есть консультанты министров, парламентские секретари министерств и помощники депутатов Европарламента от партий. Также указаны должности в партии или связанных с ней организациях.

Часть депутатов 15-го Сейма в своих декларациях в качестве основного места работы указали одно из государственных или муниципальных образовательных или медицинских учреждений.

Таким образом, лишь меньшая часть новоизбранных депутатов до сих пор работала в частном секторе.

Как сообщалось, на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список", получив 41 депутатский мандат. Далее следуют ЛПМ с 17 депутатскими местами, СВ/Младолатыши с 15 местами, а также Национальное объединение и "Прогрессивные" с десятью мандатами у каждой и "Новое Единство" с семью мандатами.

Явка избирателей на выборах в 15-й Сейм была самой низкой за все время с момента восстановления независимости - всего 51,8%.

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#выборы #образование #Латвия #партии #депутаты #возраст #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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