На выборах в 15-й Сейм избиратели заметно активнее использовали возможность влиять на очередность кандидатов в партийных списках. Больше всего положительных отметок получили кандидаты от партий, ранее не входивших в правительство, тогда как чаще всего вычеркивали представителей прежней правящей коалиции.

Подсчет отметок в избирательных бюллетенях показал заметную разницу в поведении сторонников разных партий. Как следует из расчетов агентства LETA, избиратели оппозиционных политических сил значительно чаще ставили кандидатам плюсы, а сторонники партий прежней правящей коалиции активнее пользовались возможностью вычеркивать отдельных претендентов.

Самыми активными в поддержке своих кандидатов оказались избиратели объединения «Суверенная власть»/«Младолатыши». По меньшей мере 10% голосовавших поставили плюсы сразу 44 кандидатам из списка этой политической силы.

Высокую активность также продемонстрировали сторонники партии «Латвия на первом месте» и «Прогрессивных» — не менее 10% избирателей отметили плюсом по 20 кандидатов в каждом из этих списков.

Такая тенденция наблюдалась и на предыдущих парламентских выборах. Как правило, наиболее охотно плюсы ставят сторонники партий, которые впервые проходят в Сейм или не входят в состав правительства.

Обратная ситуация сложилась у партий, входивших в прежнюю правящую коалицию. Чаще всего избиратели вычеркивали кандидатов из списков «Нового Единства», Национального объединения и «Объединенного списка».

Не менее 10% сторонников «Нового Единства» вычеркнули десять кандидатов своего списка. Такой же показатель у Национального объединения. В списке «Объединенного списка» подобное число отрицательных отметок получили девять кандидатов.

Самую высокую личную поддержку среди всех кандидатов получил лидер «Объединенного списка» и премьер-министр Андрис Кулберг. Ему поставили 19 428 плюсов — это 70,2% голосов, поданных за рижский список партии.

Второе место занял лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс. Его дополнительно поддержали 16 606 избирателей, что соответствует 68% голосов за рижский список партии.

На третьем месте по числу положительных отметок оказалась Юлия Степаненко из объединения «Суверенная власть»/«Младолатыши». Она получила 35 072 плюса, или 66,5% голосов своего списка.

Более половины сторонников своего списка поддержали плюсом и министра иностранных дел Байбу Браже («Новое Единство»). Она получила 35 013 положительных отметок, что составляет 54,3% голосов за рижский список партии.

Наибольшее число вычеркиваний получил кандидат «Объединенного списка» Ингмарс Лидака. Его исключили из своих бюллетеней 17 490 человек, или 20,8% избирателей рижского списка партии.

Следом идут министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое Единство»), которого вычеркнули 19,9% избирателей видземского списка, и Каспар Бришкенс («Прогрессивные») с показателем 19% в рижском округе.

Примечательно, что представитель Национального объединения Имантс Парадниекс уже вторые выборы подряд входит в число кандидатов, которых избиратели вычеркивают наиболее часто. Если на прошлых выборах он возглавил этот своеобразный рейтинг, то теперь занимает пятое место.

По предварительным итогам выборов, «Объединенный список» получит в новом Сейме 41 депутатский мандат, «Латвия на первом месте» — 17, «Суверенная власть»/«Младолатыши» — 15, Национальное объединение и «Прогрессивные» — по 10, а «Новое Единство» — 7 мест.