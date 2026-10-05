Да, реальность такова, что сразу несколько кандидатов в депутаты, причем из партий, имеющих хорошие шансы преодолеть пятипроцентный барьер, имеют статус подозреваемых в рамках уголовного процесса, или имеют статус лиц, имеющих право на защиту, или их дело уже находится в суде.

Согласно Конституции, во всех этих случаях, если кандидат будет избран депутатом, прокуратуре придется для дальнейшего ведения уголовного процесса или судебного разбирательства по уголовным делам получить добро от Сейма. При этом «выдача» депутата правосудию вовсе не мешает этому самому депутату продолжать исполнять свои обязанности — если, конечно, его не отправят под арест.

Вернуть референдумы

Но, конечно, избирателей волнуют не столько эти «кадровые вопросы», сколько то, какие решения будет принимать новый, 15-й по счету, созыв Сейма. Уже очевидно, что нынешний парламент в оставшийся месяц до завершения своих полномочий не станет принимать поправки, инициированные президентом, которые связаны с процедурой запуска референдумов.

Напомним, что еще полтора года назад Эдгар Ринкевич направил в парламент проект поправок в закон, который несколько облегчает процедуру запуска референдумов. Напомним, что референдумы в нашей стране были искоренены после языкового референдума 2012 года — с той поры были приняты изменения, которые требуют для запуска референдумов собрать под конкретной инициативой не менее 154 тысяч подписей! Сделать это практически невозможно.

Что же предлагает глава государства? Ринкевич и его команда юристов предлагают ввести двухступенчатую систему запуска референдума. На первом этапе достаточно будет собрать 5% голосов от числа избирателей, которые участвовали в последних сеймовских выборах. По расчетам самого президента, это где-то порядка 46 тысяч подписей. То есть почти в 3,5 раза меньше, чем требуется сейчас. Однако и срок, установленный для сбора подписей за тот или иной народный законопроект или поправки к Сатверсме, тоже сокращается — вместо 12 месяцев Ринкевич предлагает отвести на эту процедуру 6 месяцев.

Если первый рубеж преодолен — необходимые минимум 46 тысяч подписей собраны, — то тогда уже весь процесс и все расходы на проведение второго этапа берет на себя государство в лице Центризбиркома. И вот тогда уже нужно собрать не менее 10% от общего количества избирателей в стране, то есть те же нынешние 154 тысячи подписей.

При этом такое количество подписей необходимо будет собрать в течение 30 дней. Правда, в это общее число подписей — то есть 154 тысячи — будет зачислено и то количество подписей, которое было собрано на первом этапе. Это значит, что в итоге для референдума на втором этапе нужно будет собрать еще где-то 104–105 тысяч подписей избирателей. После этого народный законопроект поступает к президенту и потом в Сейм. И если Сейм отказывается его принять в том виде, в котором его одобрил народ, то запускается процедура референдума.

Важно подчеркнуть: и на первом, и на втором этапе подписи можно подавать как очно — на участках при самоуправлениях или у нотариуса, — так и электронно — при наличии электронной подписи.

Депутаты — прежде всего от правых партий — фактически поставили законопроект «на паузу», сославшись на геополитическую ситуацию: мол, когда восточный сосед осуществляет гибридную войну и подстегивает пятую колонну, облегчать процедуру референдума опасно. Вот наступит мирное время… и можно будет вернуться к данному вопросу.

Так или иначе, но теперь уже новый Сейм будет решать, перенимать ли этот законопроект у прошлого парламента для дальнейшего рассмотрения.

И снова Стамбульская конвенция

Именно следующему Сейму предстоит решить, возобновлять ли обсуждение принятого уже нынешним Сеймом, но возвращенного президентом закона о выходе Латвии (денонсации) из противоречивой Стамбульской конвенции.

Даже если вдруг большинство депутатов нового созыва проголосует против перенятия данного закона для дальнейшей доработки, никто не мешает депутатам заново подать аналогичный законопроект, несколько его скорректировав.

Право на собственные накопления

Можно не сомневаться, что следующему Сейму придется вернуться к теме права латвийцев хотя бы частично досрочно изымать свои накопления со 2-го пенсионного уровня. Для начала новому парламенту следовало бы хотя бы завершить процесс принятия поправок, инициированных в этом созыве, о праве латвийцев наследовать накопления своих родных на втором пенсионном уровне без всяких прижизненных отметок владельца накоплений.

Да, сейчас родственники могут наследовать накопления 2-го уровня лишь в том случае, если владелец при жизни сделал соответствующую отметку в базе данных.

Конечно, самыми горячими для нового Сейма будут декабрь и, возможно, январь — депутатам предстоит утвердить бюджет-2027, а также основные параметры бюджета на 2028-й, 2029-й и 2030-й годы! Будем надеяться, что те политические силы, которые сформируют правящую коалицию, выполнят свои предвыборные обещания и не будут в следующем году повышать налоги.

Всенародного не будет

Уже в конце мая — начале июня следующего года депутаты Сейма будут выбирать президента. И хотя в следующем парламенте наверняка снова предпримут попытку изменить Сатверсме и перейти на всенародные выборы президента, едва ли данное предложение наберет конституционное большинство. Слуги народа даже психологически не готовы отказаться от своей привилегии выбирать главу государства.

Кстати, о привилегиях: накануне выборов многие лидеры партий заявили о готовности в следующем Сейме изменить порядок выплат компенсаций депутатам — за жилье и транспорт. Нельзя исключить, что плата за аренду жилья для нерижан будет значительно уменьшена, а транспортная компенсация и вовсе отменена.

Если новоиспеченные депутаты не будут действовать по традиционному принципу «как мы могли не обещать», то мы можем ожидать и обсуждения в парламенте давней инициативы «от народа» об освобождении от уплаты налога на недвижимость единственного жилья.

И снова о стоимости топлива

Поскольку в ближайшее время геополитическая ситуация вряд ли улучшится, новому Сейму предстоит снова вернуться к вопросу о снижении налогов на горючее и, возможно, о коррекции закона, который устанавливает порядок компенсации жителям стоимости отопления — если, конечно, стоимость отопления начнет «зашкаливать».

В общем, уже в первые месяцы новый парламент ждет очень много работы!