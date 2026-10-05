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Новому парламенту надо решить вопрос о продолжении уголовного процесса в отношении четырех депутатов 0 152

Политика
Дата публикации: 05.10.2026
LETA
Изображение к статье: зал с депутатами
ФОТО: LETA

В 15-й Сейм избраны четыре политика, обвиняемых в преступлениях, и после утверждения их полномочий парламенту предстоит решить вопрос о согласии на продолжение уголовных процессов, выяснило агентство ЛЕТА.

Согласно регламенту Сейма, такое согласие необходимо, если уголовное преследование было начато до утверждения полномочий депутата. При этом депутат, совершивший уголовное преступление, считается исключенным из состава Сейма со дня вступления в силу обвинительного приговора.

Избранный депутат Рижской думы Айнарс Шлесерс (ЛПМ) обвиняется по второму делу о цифровом телевидении. Ранее Верховный суд отменил оправдательный приговор Рижского окружного суда и направил дело на новое рассмотрение.

Депутат Рижской думы Рудолфс Бреманис (СВ/Младолатыши) обвиняется в мошенничестве и присвоении 102 721 евро, принадлежавших латвийскому государству, во время дипломатической карьеры. Дело рассматривается судом первой инстанции.

Бывший председатель Резекненской думы Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"/ЛПМ) обвиняется по двум уголовным делам. Одно из них недавно передано в Латгальский районный суд: Барташевич обвиняется в превышении служебных полномочий при реализации проекта Резекненского рекреационного центра. Другое дело, рассматриваемое в Видземском районном суде, касается разглашения информации ограниченного доступа и неуказания в течение 16 лет в декларациях сведений о зарубежной недвижимости и значительных доходах.

Еще один избранный депутат, который до сих пор был депутатом Екабпилсского края, Айварс Крапс (ЛПМ), обвиняется в мошенничестве. В октябре дело рассмотрит Земгальский окружной суд. В ноябре 2025 года Земгальский районный суд признал Крапса виновным в мошенничестве в крупном размере или совершенном организованной группой и приговорил к двум годам пробационного надзора.

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#Латвия #мошенничество #коррупция #депутаты #парламент #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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