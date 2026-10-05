Центральная избирательная комиссия намерена до конца года предложить изменить порядок досрочного голосования после того, как процедура проверки регистрационных конвертов задержала начало подсчета голосов на несколько часов. На нынешних выборах число избирателей, изменивших свой голос, выросло почти в семь раз.

Центральная избирательная комиссия планирует пересмотреть порядок досрочного голосования, чтобы на следующих выборах избежать многочасовой задержки при подсчете голосов. Об этом заявил председатель ЦИК Марис Звиедрис.

Главной причиной задержки стала процедура проверки регистрационных конвертов избирателей, которые сначала передали свой голос на хранение, а затем решили проголосовать повторно в основной день выборов.

По словам Звиедриса, до конца года ЦИК подготовит предложения по изменению законодательства. Одной из возможных мер станет отказ от регистрационных конвертов в их нынешнем виде.

На этих выборах количество людей, изменивших свое решение после досрочного голосования, оказалось значительно выше, чем четыре года назад. Если на выборах в Сейм в 2022 году таких случаев было 139, то теперь — уже 744. При этом данные еще уточняются.

Некоторые избиратели меняли свой голос не один раз. По словам главы ЦИК, были случаи, когда человек голосовал повторно до трех раз. По закону в итоговом подсчете учитывается только последний поданный голос, а предыдущие регистрационные конверты уничтожаются.

Именно проверка таких случаев и привела к тому, что после закрытия участков в 20:00 большинство комиссий несколько часов не могли приступить к вскрытию урн.

Это означало, что сотрудники участковых комиссий были вынуждены ждать завершения сверки данных по всей стране. Только после того как выяснялось, кто из досрочно проголосовавших изменил свой выбор, можно было исключить недействительные регистрационные конверты и начать подсчет.

По словам руководителя Адажской краевой избирательной комиссии Агиты Беркмане, разрешение приступить к подсчету на их участках поступило лишь около половины первого ночи. В результате работа завершилась только около половины одиннадцатого утра.

При этом, как отметил Звиедрис, внеочередное заседание ЦИК, на котором было принято решение разрешить начать подсчет голосов, состоялось еще около 22:00. Почему соответствующая информация дошла до участковых комиссий только спустя примерно два часа, еще предстоит выяснить.

В ЦИК считают, что нынешний опыт показал необходимость изменения процедуры досрочного голосования. После завершения всех связанных с выборами процессов комиссия намерена официально инициировать поправки, которые должны сделать подсчет голосов быстрее и исключить длительные ночные задержки.