Убедительная победа «Объединенного списка» на выборах в 15-й Сейм может облегчить формирование нового правительства, однако ожидать быстрых результатов не стоит. По мнению политолога Лелде Метлы-Розентале, новому большинству придется принимать непопулярные решения, эффект от которых станет заметен лишь со временем.

Результаты выборов в 15-й Сейм оказались одним из главных политических сюрпризов последних лет. Победа «Объединенного списка» оказалась значительно убедительнее, чем ожидали социологи и многие политические эксперты. Об этом в программе «900 секунд» на TV3 заявила политолог, руководитель группы программ Рижского университета имени Страдиня Лелде Метла-Розентале.

По ее словам, до выборов преобладало мнение, что новый парламент окажется сильно раздробленным, а формирование правительства будет долгим и сложным. Однако избиратели выбрали иной сценарий.

«Результат, возможно, даже лучше для Латвии в целом, чем мы прогнозировали», — отметила Метла-Розентале.

Эксперт считает, что явное преимущество одной политической силы упрощает вопрос политической ответственности.

«Будет одна политическая сила, которая будет нести ответственность, и именно с нее мы сможем эту ответственность спрашивать», — подчеркнула она.

При этом политолог призвала не ждать быстрых перемен после смены власти.

«Ясно, что быстрого счастья не будет», — сказала Метла-Розентале.

По ее мнению, часть избирателей может рассчитывать на стремительное решение накопившихся проблем, однако экономическая ситуация требует гораздо более сложных шагов.

Эксперт считает, что новому правительству придется принимать непопулярные решения, в том числе обсуждать сокращение государственных расходов и возможные изменения налоговой политики. Их результаты, по ее словам, смогут проявиться только в долгосрочной перспективе.

Отдельное внимание политолог уделила будущим коалиционным переговорам. Наиболее вероятным вариантом она назвала союз «Объединенного списка», Национального объединения и «Нового Единства».

«На мой взгляд, это самый реалистичный вариант», — отметила она.

По словам Метлы-Розентале, высокий результат «Объединенного списка» существенно меняет баланс сил. Если раньше «Новое Единство» рассматривалось как практически незаменимый участник будущей коалиции, то теперь у победителя выборов значительно больше пространства для переговоров.

В то же время политолог сомневается, что партия «Латвия на первом месте» войдет в состав нового правительства, несмотря на заявления ее лидера Айнара Шлесерса о готовности сотрудничать.

По мнению эксперта, более вероятен сценарий, при котором партия будет поддерживать отдельные законопроекты, оставаясь вне правящей коалиции.

Еще одним серьезным вызовом для победителей выборов станет работа новой парламентской фракции. Метла-Розентале отметила, что наряду с опытными политиками в нее войдет немало депутатов, впервые избранных в Сейм.

Она также не исключила, что на некоторые министерские посты могут быть приглашены специалисты, которые не являются депутатами парламента, если внутри коалиции не окажется достаточного опыта в отдельных сферах.

Комментируя относительно невысокую явку, политолог отметила, что объяснять ее исключительно разочарованием в политике было бы неправильно. По ее мнению, все больше людей считают, что влиять на общественные процессы можно не только через участие в выборах, но и другими способами.

Первые коалиционные переговоры покажут, насколько быстро победители выборов смогут превратить убедительный результат на выборах в устойчивое правительство и реальные политические решения.