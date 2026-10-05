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Нельзя экономить за счет людей: профсоюзы отреагировали на планы «Объединенного списка» 2 1504

Политика
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эгилс Балдзенс
ФОТО: LETA

Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) выразил обеспокоенность намерением победившего на выборах «Объединенного списка» добиваться бездефицитного государственного бюджета. В организации считают, что сокращение расходов не должно происходить за счет здравоохранения, образования и других социально значимых сфер.

Латвийский союз свободных профсоюзов призвал новое правительство осторожно подходить к планам по сокращению государственных расходов. По мнению председателя ЛССП Эгилса Балдзенса, бюджетную экономию нельзя проводить за счет наиболее уязвимых групп населения.

Комментируя заявленные «Объединенным списком» цели по достижению бездефицитного бюджета, Балдзенс отметил, что финансовая дисциплина должна сочетаться с инвестициями в отрасли, имеющие ключевое значение для демографического развития и долгосрочной конкурентоспособности страны.

По его словам, будущему правительству будет непросто одновременно выполнить все поставленные задачи.

Особую обеспокоенность у профсоюзов вызывает возможность сокращения финансирования здравоохранения, образования, региональных пассажирских перевозок и железнодорожной инфраструктуры.

Балдзенс считает, что экономия в системе здравоохранения в перспективе может обойтись государству значительно дороже. По его мнению, снижение доступности медицинской помощи способно привести к ухудшению состояния здоровья населения, росту преждевременной смертности и дополнительным потерям для экономики.

Это означает, что краткосрочное сокращение расходов может привести к более высоким затратам в будущем.

Председатель ЛССП также выступил против сокращения финансирования Государственной службы пробации. Он отметил, что надзор за осужденными обходится государству дешевле, чем их содержание в местах лишения свободы.

Еще одной чувствительной сферой Балдзенс назвал образование. По его словам, недостаточное финансирование и низкие зарплаты педагогов делают профессию менее привлекательной для молодых специалистов, что со временем отражается на качестве образования и конкурентоспособности страны.

По мнению главы ЛССП, при подготовке бюджета политики могут искать быстрые способы сокращения расходов, однако подобные решения способны иметь негативные последствия в средне- и долгосрочной перспективе.

В профсоюзах считают, что бюджетная политика должна учитывать интересы разных групп общества и строиться не только на экономии, но и на оценке ее возможных последствий для развития страны.

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#здравоохранение #образование #Латвия #бюджет #экономия #финансирование #профсоюзы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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