Сегодня Айнарс Шлесерс в социальных сетях обратился к своим сторонникам с просьбой высказать свое мнение - готовы ли они участвовать во вселатвийской акции протеста в связи с игнорированием воли избирателей. "Мы предложили Объединенному списку и Андрису Кулбергсу вместе формировать правительство, поскольку именно эти две партии получили самую большую поддержку избирателей. Однако мы видим, что Кулбергс будет пытаться создать правительство снова с "Новым Единством", которое с трудом преодолело пятипроцентный барьер", - не скрывает своего возмущения лидер "Латвия на первом месте".

"Считаю, что любое правительство, в котором будет участвовать "Новое Единство", продолжит уничтожать Латвию. Призываю всех граждан Латвии высказать свое мнение, готовы ли вы выйти на вселатвийский протест против правительства с "Новым Единством"!" - заявил А. Шлесерс, поблагодарив тех избирателей, которые на выборах 3-го октября оказали доверие "Латвии на первом месте".