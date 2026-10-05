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Шлесерс призовет своих сторонников на акцию протеста? 4 1265

Политика
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Айнарс Шлесерс

Андрис Кулбергс и Айнарс Шлесерс

Лидер партии "Латвия на первом месте" считает, что включение "Нового Единства" в следующее правительство будет противоречить воле избирателей.

Сегодня Айнарс Шлесерс в социальных сетях обратился к своим сторонникам с просьбой высказать свое мнение - готовы ли они участвовать во вселатвийской акции протеста в связи с игнорированием воли избирателей. "Мы предложили Объединенному списку и Андрису Кулбергсу вместе формировать правительство, поскольку именно эти две партии получили самую большую поддержку избирателей. Однако мы видим, что Кулбергс будет пытаться создать правительство снова с "Новым Единством", которое с трудом преодолело пятипроцентный барьер", - не скрывает своего возмущения лидер "Латвия на первом месте".

"Считаю, что любое правительство, в котором будет участвовать "Новое Единство", продолжит уничтожать Латвию. Призываю всех граждан Латвии высказать свое мнение, готовы ли вы выйти на вселатвийский протест против правительства с "Новым Единством"!" - заявил А. Шлесерс, поблагодарив тех избирателей, которые на выборах 3-го октября оказали доверие "Латвии на первом месте".

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#выборы #Латвия #партии #социальные сети #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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