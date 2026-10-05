Лидер победившего на выборах «Объединенного списка» и действующий премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что намерен добиваться экономического роста Латвии, одновременно продолжая курс на сокращение числа министерств. При этом он обозначил первые условия для формирования новой правящей коалиции.

Лидер «Объединенного списка» Андрис Кулбергс, чья партия одержала победу на выборах в 15-й Сейм, обозначил основные приоритеты на случай формирования нового правительства. По его словам, главной задачей должно стать ускорение экономического развития страны, а не только сокращение государственных расходов.

В интервью Латвийскому телевидению политик заявил, что «Объединенный список» готов начать переговоры со всеми политическими силами, однако обязательным условием будущего сотрудничества станет готовность партнеров поддержать курс на перемены.

При этом Кулберг исключил возможность создания коалиции с партией «Латвия на первом месте» (ЛПМ).

Говоря о ранее озвученной идее сократить количество министерств, премьер подчеркнул, что отказываться от нее не собирается. Однако, по его мнению, одной экономии недостаточно.

«Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это не должно происходить без экономического прорыва. Нужно и то, и другое», — заявил Кулбергс.

По его словам, прежде чем менять структуру правительства, необходимо оценить, какие решения действительно помогут ускорить развитие экономики и сделают работу государственного управления эффективнее.

Это означает, что вопрос сокращения министерств пока не рассматривается как самоцель. В первую очередь новое правительство намерено сосредоточиться на мерах, способных обеспечить экономический рост.

Комментируя возможное распределение министерских портфелей, Кулбергс отметил, что конкретные переговоры еще не начинались. Вместе с тем он считает, что в случае формирования правительства «Объединенный список» должен сохранить за собой руководство Министерством финансов. По его словам, партия располагает кандидатами на любую министерскую должность.

Политик также отверг предположения о возможном расколе внутри «Объединенного списка». Он заявил, что за четыре года работы объединение доказало свою устойчивость, несмотря на многочисленные попытки ослабить его изнутри.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, «Объединенный список» набрал 35,3% голосов и стал победителем выборов в 15-й Сейм. Теперь партии предстоит начать переговоры о формировании новой правящей коалиции.