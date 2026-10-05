Бывший премьер-министр Эвика Силиня считает, что участие «Нового Единства» в правительстве Андриса Кулбергса могло негативно сказаться на результате партии на выборах. При этом политик заявила, что партия готова как к переговорам о новой коалиции, так и к работе в оппозиции.

Бывший премьер-министр и одна из лидеров «Нового Единства» Эвика Силиня допустила, что партия могла бы показать более высокий результат на выборах в 15-й Сейм, если бы весной не вошла в правительство Андриса Кулбергса.

Об этом она заявила в эфире программы «900 секунд» на телеканале TV3, комментируя итоги парламентских выборов.

По словам Силини, отказ от участия в правительстве поставил бы «Объединенный список» перед непростым выбором — либо формировать правительство меньшинства, либо искать поддержку у партии «Латвия на первом месте».

«Я не знаю, каким был бы результат "Объединенного списка" сейчас», — отметила политик.

Отвечая на вопрос, как в таком случае могли бы выступить сами представители «Нового Единства», Силиня признала, что партия, вероятно, получила бы больше голосов.

Она подчеркнула, что «Новое Единство» не удовлетворено итогами выборов и намерено проанализировать причины такого результата.

Несмотря на это, Силиня поздравила Андриса Кулбергса и «Объединенный список» с победой на выборах и выразила готовность участвовать в переговорах о формировании нового правительства.

По ее мнению, нынешняя политическая ситуация дает возможность создать коалицию, которая сможет уделять больше внимания реализации поставленных задач, а не постоянным внутренним переговорам.

При этом окончательное решение о составе будущего правительства, подчеркнула Силиня, остается за победившим на выборах «Объединенным списком».

Она добавила, что «Новое Единство» готово к любому развитию событий — как к участию в новой правящей коалиции, так и к работе в оппозиции.

По предварительным итогам выборов, «Новое Единство» набрало 6,36% голосов и стало шестой политической силой, прошедшей в 15-й Сейм.