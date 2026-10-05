Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов в 15-й Сейм. В голосовании приняли участие более 806 тысяч человек, а в парламент, по предварительным данным, проходят шесть политических сил.

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в 15-й Сейм Латвии. В ЦИК заявили, что голосование прошло сравнительно спокойно и организованно, а подсчет голосов уже завершен на всех избирательных участках страны, а также в комиссиях, обрабатывавших голоса, поступившие по почте.

По предварительным данным, в выборах приняли участие 806 641 избиратель. Явка составила 51,79% от общего числа граждан, имеющих право голоса.

Наибольшую поддержку получил «Объединенный список», набравший 35,288% голосов. Второе место заняла партия «Латвия на первом месте» с 13,076%, третье — объединение «Суверенная власть»/«Младолатыши», получившее 11,71%.

Пятипроцентный барьер также преодолели Национальное объединение (8,897%), «Прогрессивные» (7,878%) и «Новое Единство» (6,362%). Именно эти шесть политических сил, согласно предварительным итогам, будут представлены в новом составе Сейма.

За пределами парламента остались Союз зеленых и крестьян, получивший 4,401% голосов, партия «Мы меняем правила» (3,428%), «Для развития Латвии» (2,179%) и «За стабильность!» (1,997%). Остальные участники выборов получили менее 2% голосов.

Таким образом, состав нового парламента заметно изменится: несколько политических сил, представленных в предыдущем созыве, не смогли преодолеть проходной барьер, а в Сейм вошли новые участники.

Председатель ЦИК Марис Звиедрис подчеркнул, что опубликованные данные пока остаются предварительными. По его словам, перед утверждением окончательных результатов комиссия тщательно проверит все поступившие данные, поскольку главной задачей остается точный учет каждого поданного голоса.

Окончательные результаты выборов будут утверждены на заседании Центральной избирательной комиссии после завершения всех предусмотренных законом процедур.