Старший научный сотрудник Атлантического совета Элизабет Бро считает, что одним из главных показателей устойчивости государства является уровень доверия граждан к государственным институтам. По ее мнению, именно подрыв этого доверия остается одной из ключевых целей российских информационных операций.

Оценить устойчивость государства крайне сложно, однако одним из наиболее наглядных показателей является уровень доверия общества к государственным институтам. Такое мнение в интервью агентству LETA высказала старший научный сотрудник Атлантического совета и член Национальной комиссии по готовности Великобритании Элизабет Бро (Elisabeth Braw).

По ее словам, опросы общественного мнения позволяют понять, насколько граждане доверяют государственным институтам. Если этот показатель остается высоким или растет, значит, государство движется в правильном направлении. Снижение доверия, напротив, свидетельствует о наличии серьезной проблемы.

Бро отметила, что одной из целей России является подрыв доверия к государственным институтам через влияние на общественную дискуссию и распространение ложной информации.

По мнению исследователя, открытость демократических обществ делает их уязвимыми для подобных информационных атак. Она подчеркнула, что общественные разногласия усиливаются еще и потому, что люди получают информацию из разных источников и часто живут в разных информационных пространствах.

Эксперт также предупредила, что развитие искусственного интеллекта может еще больше осложнить ситуацию, поскольку откроет новые возможности для распространения дезинформации.

В связи с этим Бро считает необходимым уделять особое внимание медиаграмотности. По ее словам, обучение критическому восприятию информации должно начинаться еще в школе и продолжаться на протяжении всей жизни.

Она подчеркнула, что большинству людей необходимо учиться отличать достоверные источники информации от недостоверных, поскольку многие получают новости преимущественно из социальных сетей и редко проверяют их.

Бро также предложила работодателям учитывать уровень медиаграмотности кандидатов при приеме на работу. По ее мнению, если навыки работы с информацией станут востребованными на рынке труда, это станет дополнительным стимулом для людей повышать свою квалификацию. Она также считает, что подобные курсы должны быть доступны, в том числе в публичных библиотеках.

Говоря о бизнесе, эксперт отметила, что часть европейских компаний продолжает сотрудничать с Россией, руководствуясь исключительно коммерческими интересами. По ее мнению, СМИ и неправительственные организации должны чаще рассказывать о таких случаях, чтобы общество знало, какие компании продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на последствия для безопасности европейских государств.