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Дележ пирога власти: три варианта 0 159

Политика
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

Едва ли премьер решится создавать правительство меньшинства, хотя и этот вариант не исключен.

Еще никогда в новейшей истории Латвии президенту не было так легко выбрать, кому поручить формирование следующего правительства! Поэтому Андрис Кулбергс уже сейчас, не дожидаясь официальной номинации от главы государства, может начинать консультации с потенциальными партнерами по власти. Фактически на данный момент просматриваются три варианта будущей правящей коалиции.

Первый вариант - самый вероятный, - коалиция на троих: Объединенный список (ОС), Нацобъединение и "Новое Единство". Плюс этой коалиции - стабильное большинство в 58 голосов в Сейме. Минус, причем очень жирный, - это нахождение в правительстве "Нового Единства", которое с трудом преодолело пятипроцентный барьер, и которое избиратели считают виновных во всех бедах и проблемах страны! Очевидно, что именно бывшие избиратели "Нового Единства" голосовали за Кулбергса, как альтернативу "Новому Единству", и главное - в надежде на перемены. Союз с "Новым Единством" может быть воспринят избирателями во многом как предательство. И это наверняка тревожит премьера.

Второй вариант - коалиция ОС и Нацобъединения. Минус такой коалиции - минимальный перевес в Сейме в 51 голос, что сделает проблематичным обеспечение большинства во всех сеймовских комиссиях и затруднит продвижение реформ и непопулярных решений. Плюс - в самом правительстве решения будут приниматься быстрее и избиратели ОС будут довольны тем, что "Новое Единство" "наказано" и отправлено в оппозицию. К тому же у Кулбергса будут развязаны руки в поисках виновных в проблемах airBaltic, Rail Baltica и др.

И, наконец, третий вариант - очень маловероятный - это правительство меньшинства, состоящие исключительно из ОС. Понятно, что в этом случае нужно будет при каждом важном голосовании в Сейме идти на поклон к той или иной части оппозиции. К тому же следует сразу же договориться с какой-то группой оппозиционных депутатов о сотруднтчестве без вхождения в правительство, ведь в противном случае парламентское большинство очень быстро выразит недоверие премьеру и стало быть всему правительству.

Возможен ли еще какой-то вариант коалиции? Да - ее могли бы создать обладатели двух первых мест по итогам выборов - ОС и "Латвия на первом месте", что тоже дает стабильное большинство в 58 голосов. Однако пока Андрис Кулбергс на такой вариант не готов...

Поскольку Кулбергс хочет утвердить бюджет-2027 еще в этом году, можно ожидать, что он попытается создать новое правительство до конца ноября.

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#президент #Латвия #коалиция #реформы #парламент #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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