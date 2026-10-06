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Какое место в ЕС занимает Латвия по числу граждан РФ? 0 406

Политика
Дата публикации: 06.10.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Российский паспорт

Российский паспорт

ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии число граждан РФ с разрешениями на проживание уменьшилось на 14,9 тысячи.

Более 100 000 россиян переехали в ЕС с начала войны в Украине. Если в конце 2021 года действующие разрешения на проживание в Евросоюзе имели 771,8 тысяч граждан РФ, то по итогам 2025-го их было уже 876,6 тысяч, следует из данных Евростата. Таким образом, прирост составил 105 тысяч, или 13,6%.

Больше всего россиян с ВНЖ и ПМЖ на конец 2025 года жило в Германии - 217 959 человек. Далее следуют: Испания (116,8 тысячи), Эстония (78,4 тысячи), Франция (66,8 тысячи), Италия (50,5 тысячи), Кипр (44,8 тысячи), Чехия (36,4 тысячи).

Между тем в Латвии число граждан РФ с разрешениями на проживание уменьшилось на 14,9 тысячи, в Эстонии - на 9 тысяч, а в Чехии - на 7,8 тысячи, - сообщает Deutsche Welle.

Максимальный прирост за 4 полных года войны показала Испания, где число россиян - обладателей ВНЖ и ПМЖ выросло на 44,4 тысячи, или на 61%. На втором месте Кипр (+26,8 тысячи, рост почти в 2,5 раза), на третьем - Франция (+13,7 тысячи, рост на 25%). Меньше всего граждан РФ переехало в Румынию (1,5 тысячи), Хорватию (1,7 тысячи) и на Мальту (1,9 тысячи).

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#Эстония #Испания #Чехия #Латвия #миграция #Евросоюз #Россия #Германия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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