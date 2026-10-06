На последних выборах явка эмигрантов, покинувших Латвийскую Республику в поисках лучшей жизни, составила ничтожные 0,9 процентов.

Власти сокрушаются по поводу рекордно низкой явки на последних выборах – до урн дошло всего 51,79% имеющих право голоса.

Однако, если рассматривать граждан ЛР, покинувших страну, то их интерес к выборам депутатов – катастрофически низок.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1 июля 2026 года в качестве постоянного места жительства зарубежные страны указали 257 373 гражданина Латвии. Кстати, этот показатель продолжает расти — на 1,5% по сравнению с началом 2026 года.

В свою очередь по данным ЦИК Латвии, на выборах в 15-й Сейм 3 октября 2026 года за рубежом проголосовали 23 627 человек.

Таким образом явка эмигрантов составила 0,9 процентов.

Перед выборами для голосования за границей ЦИК утвердил 88 участков — 48 в диаспоре и 40 в представительствах Латвии. В России и Беларуси участки открыты не были.

Где сейчас живут латвийцы

Больше всего граждан Латвии официально зарегистрировали место жительства в следующих государствах:

Великобритания — 102 086 человек;

Германия — 27 564 человека;

Ирландия — 24 237 человек;

Израиль — 6445 человек;

Россия — 5355 человек;

Беларусь — 1128 человек.

Кроме того, согласно данным УДГМ, за рубежом официально числятся также около 4,7 тысячи неграждан Латвии.