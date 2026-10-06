На последних выборах явка эмигрантов, покинувших Латвийскую Республику в поисках лучшей жизни, составила ничтожные 0,9 процентов.
Власти сокрушаются по поводу рекордно низкой явки на последних выборах – до урн дошло всего 51,79% имеющих право голоса.
Однако, если рассматривать граждан ЛР, покинувших страну, то их интерес к выборам депутатов – катастрофически низок.
По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1 июля 2026 года в качестве постоянного места жительства зарубежные страны указали 257 373 гражданина Латвии. Кстати, этот показатель продолжает расти — на 1,5% по сравнению с началом 2026 года.
В свою очередь по данным ЦИК Латвии, на выборах в 15-й Сейм 3 октября 2026 года за рубежом проголосовали 23 627 человек.
Таким образом явка эмигрантов составила 0,9 процентов.
Перед выборами для голосования за границей ЦИК утвердил 88 участков — 48 в диаспоре и 40 в представительствах Латвии. В России и Беларуси участки открыты не были.
Где сейчас живут латвийцы
Больше всего граждан Латвии официально зарегистрировали место жительства в следующих государствах:
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Великобритания — 102 086 человек;
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Германия — 27 564 человека;
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Ирландия — 24 237 человек;
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Израиль — 6445 человек;
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Россия — 5355 человек;
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Беларусь — 1128 человек.
Кроме того, согласно данным УДГМ, за рубежом официально числятся также около 4,7 тысячи неграждан Латвии.
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