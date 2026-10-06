Президент Латвии Эдгар Ринкевич после консультаций с партиями, избранными в Сейм 15-го созыва, заявил, что формирование нового правительства следует поручить лидеру победившего на выборах «Объединенного списка» Андрису Кулбергсу. При этом глава государства рассчитывает увидеть существенный прогресс в коалиционных переговорах уже к началу ноября.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что считает действующего премьер-министра Андриса Кулбергса наиболее подходящим кандидатом для формирования нового правительства. Такое заявление глава государства сделал после переговоров со всеми политическими силами, прошедшими в Сейм 15-го созыва.

По словам президента, именно «Объединенный список», одержавший убедительную победу на выборах, получил от избирателей право первым попытаться сформировать правящую коалицию.

При этом Ринкевич отметил, что пока не может официально поручить Кулбергсу формирование правительства. До начала работы нового парламента соответствующие полномочия сохраняет Сейм 14-го созыва.

Вместе с тем президент дал понять, что не намерен затягивать процесс. Он рассчитывает, что уже к началу ноября переговоры между партиями принесут существенные результаты.

Ринкевич также поздравил Кулбергса с победой, подчеркнув, что высокий результат на выборах означает не только доверие избирателей, но и большую ответственность. По его словам, новому парламенту и будущему правительству предстоит решать задачи по укреплению экономики и безопасности страны.

Отдельно президент обратил внимание на рекордно низкую явку. Он выразил надежду, что в ближайшие годы удастся повысить доверие общества к государственным институтам и вовлеченность жителей в политические процессы.

Сам Кулбергс сообщил журналистам, что конкретные сроки начала переговоров о создании новой коалиции пока не определены. По его словам, в ближайшие дни у него запланирован напряженный график, однако именно консультации с потенциальными партнерами станут следующим важным этапом.

Политик подчеркнул, что результаты выборов свидетельствуют о запросе общества на перемены. По его мнению, полученный мандат связан не с идеологическими спорами, а с необходимостью провести реальные изменения в государственном управлении.

В качестве главных приоритетов будущего правительства Кулбергс назвал наведение порядка в государственных финансах, укрепление финансовой дисциплины, дальнейшее усиление национальной безопасности и ускорение экономического роста.

По его словам, без быстрого развития экономики будет сложно обеспечить как увеличение расходов на оборону, так и проведение других реформ. Именно эти вопросы, как отметил Кулбергс, станут основой переговоров с потенциальными партнерами по коалиции.

При этом политик подчеркнул, что сотрудничество будет предложено тем партиям, которые готовы поддержать программу реформ, а не участвовать в затяжных политических конфликтах. Кандидатов на министерские посты он пока не назвал.

Андрис Кулбергс возглавляет правительство с конца мая этого года, когда кабинет Эвики Силини ушел в отставку. До прихода в большую политику он многие годы работал в автомобильной отрасли, руководил рядом компаний, входил в руководство Автоассоциации и совет Латвийской конфедерации работодателей.

По итогам выборов «Объединенный список» получил 41 место в новом Сейме. За ним следуют «Латвия на первом месте» с 17 мандатами, «Суверенная власть/Объединение младолатышей» — с 15, Национальное объединение и «Прогрессивные» — по 10, а «Новое Единство» — семь мест.

Новый состав Сейма начнет работу в ближайшие недели, после чего президент сможет официально выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. Именно тогда начнется формальный процесс формирования нового правительства.