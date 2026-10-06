Переговоры о формировании новой правящей коалиции и правительства еще не начались, но неофициальные консультации пройдут в самое ближайшее время. Андрис Кулбергс уже сообщил, что пока ему "милее" прежние партнеры по коалиции - Нацобъединение и "Новое Единство", с которыми он и вступит в переговоры. Уже сегодня можно утверждать, что самые горячие споры "по кадровым вопросам" ожидаются между Объединенным списком и "Новым Единством". Точнее - спор будет главным образом по поводу того, кто должен сесть в кресло министра иностранных дел.

Вчера вечером в эфире Латвийского ТВ один из лидеров "Нового Единства" Эдмундс Юревиц особо подчеркнул, что данная политическая сила хотела бы, чтобы МИДом продолжила руководить Байба Браже, которая, кстати, избрана в новый Сейм. Это свое пожелание Юревиц сделал не случайно - в политических кулуарах активно циркурирует слух о том, что портфель министра иностранных дел хочет взять себе Объединенный список. Есть и основной претендент на этот пост - нынешний глава минюста Эдвардс Смилтенс. Поскольку у ОС в Сейме будет аж 41 депутатский мандат, то эта политическая сила может легко диктовать свои условия потенциальным партнерам. В конце концов, ОС может сформировать правительство и без "Нового Единства".

Рискнем предположить, что в итоге новым главой МИДа станет Смилтенс, за плечами которого и опыт работы спикером Сейма. А как же Байба Браже? Ей будет в этом случае предложена должность председателя комиссии Сейма по иностранным делам. Нынешнего председателя этой комиссии Инару Мурниеце из Нацобъединения тоже "не обидят" - она, спустя 4 года, может вернуться в кресло спикера Сейма.

"Новое Единство", имея всего 7 мандатов, может рассчитывать максимум на два министерских портфеля: к примеру, Райвиса Мелниса могут оставить на посту министра обороны, в Инесе Либиню-Эгнере "вернут" в минюст, что позволит получить мандат депутата оставшемуся за чертой в списке кандидатов экс-министру финансов Арвилу Ашераденсу.