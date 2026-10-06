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В Латвии до конца года хотят ограничить новые госрасходы: под сокращение могут попасть закупки, исследования и конференции 1 179

Политика
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: знак стоп
ФОТО: pixabay

Министерство финансов предлагает до конца 2026 года значительно ограничить новые расходы государственных учреждений. Власти намерены сократить число новых обязательств, перенести часть затрат на более поздний срок и усилить контроль за использованием бюджетных средств.

До конца 2026 года государственным учреждениям Латвии могут существенно ограничить возможность заключать новые договоры и брать на себя дополнительные финансовые обязательства. Такой план содержится в подготовленном Министерством финансов информационном сообщении, которое уже представлено правительству.

Предлагаемые меры стали частью подготовки проекта государственного бюджета и направлены на сдерживание роста расходов в последние месяцы года. В Минфине считают, что это позволит укрепить бюджетную дисциплину и сосредоточить ресурсы на наиболее важных государственных задачах.

Если предложения будут одобрены, министерствам и другим центральным государственным учреждениям рекомендуют максимально отказаться от новых контрактов на поставку товаров, консультационные услуги, исследования и другие виды аутсорсинга.

Исключения предусмотрены лишь для случаев, когда договор необходим для бесперебойного выполнения государственных функций, выполнения требований законодательства или завершения закупок, объявленных до 1 октября.

Кроме того, ведомствам поручат пересмотреть свои расходы и по возможности перенести те из них, которые не являются критически важными. Речь идет, в частности, о семинарах, конференциях, представительских мероприятиях, исследованиях, консультационных услугах, а также покупке новой офисной техники и оборудования.

Фактически речь идет о временной экономии на расходах, которые не влияют непосредственно на работу государственных учреждений и оказание основных услуг населению.

Дополнительный контроль коснется и крупных закупок. Для заключения нового договора стоимостью от 50 тысяч евро без НДС потребуется отдельное согласование премьер-министра, профильного министра или уполномоченного должностного лица. Перед подписанием таких договоров учреждениям придется оценить их необходимость и влияние не только на бюджет этого года, но и на расходы в будущем.

Правительство также намерено рекомендовать аналогичный подход независимым государственным учреждениям, государственным предприятиям, университетам, самоуправлениям и другим публичным организациям. В свою очередь Государственному контролю предлагается проверить при подготовке годового отчета за 2026 год, насколько эти ограничения соблюдались.

Одновременно Министерство финансов продолжит работу над бюджетом следующего года. До 10 ноября ведомство планирует обновить фискальные прогнозы с учетом новой макроэкономической ситуации и совместно с министерствами пересмотреть инициативы, для которых пока не определены источники финансирования.

Минфин также напоминает о базовом принципе бюджетной политики: постоянные государственные расходы могут вводиться только при наличии постоянного источника их финансирования. Кроме того, министерство предлагает не выносить на рассмотрение правительства инициативы, получившие отрицательное заключение Минфина и не обеспеченные финансовым покрытием.

Таким образом власти рассчитывают сократить менее приоритетные расходы и не допустить дополнительной нагрузки на государственный бюджет в конце года.

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#финансы #закупки #экономия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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