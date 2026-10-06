Латвийская система здравоохранения остается одной из самых недофинансированных в Евросоюзе. По оценке работодателей, чтобы уже в следующем году довести расходы на медицину до 6% ВВП, отрасли необходимо дополнительно около полумиллиарда евро.

Латвии необходимо дополнительно выделить около 500 миллионов евро на здравоохранение, чтобы уже в следующем году государственные расходы на медицину достигли 6% ВВП. Именно такой объем финансирования, по мнению представителей бизнеса и медицинской отрасли, позволит начать решать накопившиеся проблемы системы, пишет Diena.

К таким выводам пришли Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) и Международная ассоциация инновационных фармацевтических компаний, представившие исследование о влиянии состояния здравоохранения на рынок труда и экономику страны.

Сейчас государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют лишь 4,6% ВВП, тогда как средний показатель по Европейскому союзу достигает 7,3%. По этому показателю страна остается одной из последних в ЕС и уступает соседним балтийским государствам.

Недостаток финансирования напрямую отражается на пациентах. В Латвии жители оплачивают из собственного кармана 30,7% всех расходов на медицинские услуги — более чем вдвое больше среднего показателя по Евросоюзу, где эта доля составляет 14,3%.

Это означает, что даже при наличии государственной системы здравоохранения многие пациенты вынуждены самостоятельно покрывать значительную часть стоимости лечения, лекарств и консультаций специалистов.

Еще одной серьезной проблемой исследование называет нехватку врачей и медицинских сестер, из-за чего увеличиваются очереди на обследования и приемы, а диагностика заболеваний откладывается. В итоге это влияет не только на здоровье людей, но и на продолжительность жизни населения, а также приводит к высокому числу предотвратимых смертей.

По данным исследования, экономический ущерб от таких смертей оценивается примерно в 1,1 миллиарда евро в год, что соответствует 2,8% валового внутреннего продукта страны.

Несмотря на проблемы государственной системы, работодатели активно вкладываются в здоровье сотрудников. По данным опроса, 77% компаний ежегодно тратят от 100 до 1000 евро на одного работника, оплачивая медицинскую страховку, реабилитацию, психологическую помощь и другие программы. Остальные предприятия инвестируют еще больше.

Однако представители бизнеса подчеркивают, что корпоративные программы не способны заменить доступную государственную медицину. Если сотрудники месяцами ждут приема к специалисту или вынуждены откладывать лечение из-за высокой стоимости услуг, это неизбежно отражается на рынке труда и производительности.

Еще один показатель отставания — доступность современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в Европе в 2020–2023 годах, в Латвии доступны только 16. Для сравнения, средний показатель по ЕС составляет 46 препаратов.

Латвийская конфедерация работодателей предлагает увеличить финансирование здравоохранения как минимум до 6% ВВП, расширить бюджет на компенсируемые медикаменты на 30%, сократить очереди и повысить эффективность использования уже имеющихся средств.

К этим требованиям присоединился председатель Латвийского общества больниц Артур Берзиньш. По его словам, расходы, которые не покрывает государство, в конечном итоге все равно несут работодатели, что снижает конкурентоспособность латвийских предприятий как внутри страны, так и на внешних рынках.