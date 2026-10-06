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В Латвии предлагают отказаться от обязательной eID-карты 0 3216

Политика
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: e-id

Министр внутренних дел Янис Домбрава предложил отменить обязательное получение удостоверения личности (eID-карты). Согласно инициативе, жители смогут сами выбирать, какой документ использовать для удостоверения личности — паспорт или eID-карту.

Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) внес предложения ко второму чтению поправок к Закону об удостоверяющих личность документах, предусматривающие отмену обязательного получения удостоверения личности (eID-карты) для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста.

Согласно предложенным изменениям, обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как паспорт гражданина или негражданина Латвии, так и удостоверение личности. Это позволит жителям самостоятельно выбирать, какой документ использовать для подтверждения личности.

Одновременно предлагается исключить из закона положения, устанавливающие обязательность получения eID-карты.

В Министерстве внутренних дел отмечают, что с момента введения обязательной eID-карты значительно расширились возможности электронной идентификации. Помимо eID-карты сегодня широко используются государственный сервис «eParaksts mobile» и решение частного сектора «Smart-ID». Кроме того, в Европейском союзе готовится внедрение Европейского цифрового кошелька идентификации.

По мнению министерства, eID-карта уже не является единственным инструментом доступа к электронным услугам, поэтому обязательное оформление именно этого документа утратило актуальность. При этом требование иметь действительный документ, удостоверяющий личность, предлагается сохранить.

В пояснении к поправкам также указано, что Управление по делам гражданства и миграции регулярно получает жалобы жителей, которым приходится оплачивать изготовление eID-карты, хотя для поездок они используют паспорт, а для получения электронных услуг — «eParaksts mobile».

Министерство также приводит статистику использования средств электронной идентификации. В 2025 году с помощью «eParaksts mobile» было выполнено около 30 миллионов электронных идентификаций, тогда как с использованием функций eID-карты — 4,3 миллиона.

По оценке МВД, отказ от обязательного получения eID-карты позволит сократить административную нагрузку, а также снизить риски, связанные с необходимостью массовой замены документов при изменении технологий.

Предложения внесены ко второму чтению законопроекта, который рассматривает Сейм.

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#технологии
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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