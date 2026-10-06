Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала поправки, запрещающие депутатам самоуправлений посещать Россию и Беларусь. Уже в четверг законопроект могут рассмотреть в первом чтении.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник единогласно концептуально одобрила поправки к Закону об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности. Они предусматривают запрет на поездки в Россию и Беларусь для депутатов латвийских самоуправлений.

Комиссия намерена предложить рассмотреть законопроект в срочном порядке и включить его в повестку пленарного заседания Сейма, которое состоится в четверг.

Если поправки будут приняты, ограничения распространятся еще на одну категорию выборных должностных лиц. Сейчас аналогичный запрет уже действует для ряда государственных должностных лиц, работников отдельных учреждений, а также депутатов Сейма.

Авторы инициативы считают, что муниципальные депутаты также располагают информацией, имеющей значение для национальной безопасности. В частности, речь идет о данных, связанных с объектами критической инфраструктуры, планами гражданской обороны, транспортной сетью и другими вопросами, находящимися в ведении самоуправлений.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что после начала полномасштабной войны России против Украины существенно выросли риски для безопасности, а Россия и Беларусь продолжают использовать различные инструменты гибридного воздействия и сбора информации.

Кроме того, авторы поправок ссылаются на оценки Службы государственной безопасности, а также указывают, что в публичном пространстве неоднократно появлялась информация о поездках отдельных муниципальных депутатов в Россию и Беларусь по личным или хозяйственным причинам.

В ходе обсуждения представитель Юридического бюро Сейма Эва Упите обратила внимание, что предлагаемые изменения ограничивают закрепленное Конституцией право свободно покидать территорию Латвии. Она также указала, что аналогичный запрет не распространяется на исполнительных директоров самоуправлений и членов правлений муниципальных предприятий.

Член комиссии Игорь Раев возразил, отметив, что исполнительные директора уже обязаны получать допуск к государственной тайне, что предполагает иной порядок оценки рисков.

Законопроект внесла группа депутатов, среди которых председатель фракции «Нового Единства» Эдмунд Юревиц.

Авторы инициативы считают, что расширение действующих ограничений позволит применять единый подход ко всем выборным должностным лицам и повысит уровень национальной безопасности. При этом, согласно пояснительной записке, реализация поправок не потребует дополнительных расходов из государственного или муниципальных бюджетов.