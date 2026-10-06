На прошлой неделе истребители миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии пять раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских военных самолетов. По данным Минобороны Литвы, большинство из них выполняли полеты без заранее поданных планов.

Истребители миссии воздушного патрулирования НАТО, базирующиеся в странах Балтии, за прошлую неделю пять раз вылетали для опознания и сопровождения российских военных самолетов. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Первый такой вылет состоялся 1 октября. Тогда был идентифицирован транспортный самолет Ан-26, который выполнял полет без плана полета и с выключенным транспондером. При этом экипаж поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

На следующий день истребители НАТО дважды поднимались в воздух. Сначала были обнаружены два истребителя Су-35, летевшие без плана полета и с отключенными транспондерами. Радиосвязь с диспетчерами поддерживал только один из самолетов.

Позже 2 октября были идентифицированы два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Они также не имели плана полета, однако использовали транспондеры и поддерживали связь с диспетчерскими службами.

В тот же день НАТО сопровождало еще одну пару Су-30СМ. По информации литовского военного ведомства, эти самолеты следовали без планов полета, с выключенными транспондерами и не выходили на радиосвязь.

Полеты военной авиации без плана полета или с отключенными транспондерами регулярно становятся причиной вылетов истребителей НАТО в Балтийском регионе. Такие миссии проводятся для идентификации воздушных судов и контроля обстановки в международном воздушном пространстве.

Еще один вылет состоялся 3 октября после обнаружения неопознанного воздушного объекта. Однако, как сообщили в Минобороны Литвы, обнаружить его экипажам не удалось.

Миссия воздушного патрулирования НАТО действует на постоянной основе, поскольку Литва, Латвия и Эстония не располагают собственными истребителями для охраны воздушного пространства. Дежурные самолеты Альянса несут службу с авиабаз в Литве и Эстонии.