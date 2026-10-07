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Депутаты прощаются, но пока еще не уходят... 0 88

Политика
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание Сейма

Заседание Сейма

ФОТО: LETA

Парламентариям Сейма 14-го созыва осталось провести всего 4 пленарных заседания.

Выборы закончились, но полномочия депутатов 14-го Сейма еще продолжаются - уходящему в историю парламенту еще предстоит провести 4 заседания. Одно из них - завтра. Депутаты рассмотрят оппозиционные инициативы, которые "остались" от предвыборного этапа в жизни партий - в частности, инициативу фракции "Латвия на первом месте" с призывом к депутатам 15-го Сейма поддержать традиционную семью, то есть союз мужчины и женщины. Та же фракция предлагает изменить Закон об образовании, предусмотрев более эластичный подход к удаленному обучению в школе. Более гибкий подход необходим и в условиях современных вызовов и угроз - например, когда есть опасность атаки дронами и приходится отменять очные занятия в школе.

Депутаты рассмотрят и примут поправки, запрещающие и муниципальным депутатам посещать Россию и Белоруссию. Как известно, ранее такой запрет был введен для депутатов Сейма, работников силовых ведомств и сотрудников объектов критической инфраструктуры.

Новый Сейм на свое первое заседание соберется 3-го ноября.

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#выборы #образование #Сейм #депутаты #безопасность #парламент #Россия
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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