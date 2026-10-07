Выборы закончились, но полномочия депутатов 14-го Сейма еще продолжаются - уходящему в историю парламенту еще предстоит провести 4 заседания. Одно из них - завтра. Депутаты рассмотрят оппозиционные инициативы, которые "остались" от предвыборного этапа в жизни партий - в частности, инициативу фракции "Латвия на первом месте" с призывом к депутатам 15-го Сейма поддержать традиционную семью, то есть союз мужчины и женщины. Та же фракция предлагает изменить Закон об образовании, предусмотрев более эластичный подход к удаленному обучению в школе. Более гибкий подход необходим и в условиях современных вызовов и угроз - например, когда есть опасность атаки дронами и приходится отменять очные занятия в школе.

Депутаты рассмотрят и примут поправки, запрещающие и муниципальным депутатам посещать Россию и Белоруссию. Как известно, ранее такой запрет был введен для депутатов Сейма, работников силовых ведомств и сотрудников объектов критической инфраструктуры.

Новый Сейм на свое первое заседание соберется 3-го ноября.