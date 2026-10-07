С 10 апреля по 30 августа административные наказания получили 12 депутатов Сейма. Большинство нарушений связано с правилами дорожного движения, однако в списке оказались также нарушения в сфере здравоохранения и бухгалтерского учета.

Как сообщает Центр цифровых технологий МВД парламентской Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, данные о наказаниях содержатся в Регистре наказаний.

Предупреждения за превышение разрешенной скорости на 11–20 километров в час в населенном пункте или жилой зоне получили Артур Бутанс (Национальное объединение), бывший депутат от «Стабильности!» Илья Иванов и Угис Митревиц (Национальное объединение).

За превышение скорости на 11–20 километров в час предупреждения также вынесены Марцису Енцитису («Латвия на первом месте») и Эдгарсу Путре («Объединенный список»).

Линда Лиепиня («Латвия на первом месте») и Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян) получили денежные штрафы за превышение разрешенной скорости на 21–30 километров в час. За аналогичное превышение в населенном пункте или жилой зоне оштрафована и не входящая во фракции депутат Екатерина Дрелинга.

Давис Мелналкснис («Объединенный список») получил штраф за превышение разрешенной скорости на 31–40 километров в час.

Бывшего депутата от «Стабильности!» Дмитрия Коваленко оштрафовали за нарушение требований, связанных с использованием ремня безопасности или застегнутого защитного шлема либо перевозкой пассажира, не соблюдавшего эти требования.

Два штрафа за нарушения в медицинской сфере

Депутат Юрис Яковин (Союз зеленых и крестьян) получил сразу два денежных штрафа. Один — за несоблюдение порядка выдачи и аннулирования листка нетрудоспособности, второй — за нарушения при выдаче медицинских заключений или оказании медицинской помощи.

Нарушение закона о бухгалтерском учете

Яна Симановска («Прогрессивные») оштрафована за нарушение, предусмотренное статьей 42 Закона о бухгалтерском учете.

Эта статья предусматривает ответственность за несоблюдение правил ведения бухгалтерского учета, непредставление годового или консолидированного годового отчета в Службу государственных доходов или Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в установленные сроки, а также за представление годового отчета, не соответствующего требованиям нормативных актов.