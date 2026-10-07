Страны Балтии выбрали правильную стратегию, открыто информируя общество об угрозах подводной инфраструктуре и координируя действия с союзниками. Такое мнение в интервью ЛЕТА высказала старший научный сотрудник Атлантического совета Элизабет Бро.

Страны Балтии эффективно реагируют на угрозы подводной инфраструктуре, сочетая открытость перед обществом с тесным сотрудничеством с союзниками. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Атлантического совета и член Национальной комиссии Великобритании по вопросам готовности Элизабет Бро.

Эксперт, которая в ближайшее время выпустит книгу The Undersea War («Подводная война»), посвященную безопасности подводных кабелей и трубопроводов, отметила, что именно кабельная инфраструктура сегодня остается одной из наиболее уязвимых.

По ее словам, подводные кабели практически ничем не защищены физически, поэтому их безопасность во многом зависит от поведения судов и эффективности контроля со стороны государств.

«Мы больше не можем быть уверены, что все суда, находящиеся в наших водах, будут достаточно осторожны, чтобы не повредить кабели», — отметила Бро. При этом, по ее словам, в некоторых случаях установить, был ли кабель поврежден случайно или умышленно, может оказаться невозможно.

Говоря о ситуации в Балтийском море, эксперт положительно оценила подход Латвии, Литвы и Эстонии. По ее мнению, важную роль играет открытое информирование общества о возникающих рисках, поскольку доверие граждан является одним из элементов национальной безопасности.

По словам Бро, не менее важным остается международное сотрудничество. Она напомнила, что после повреждений подводных кабелей в Финском заливе Эстония и Финляндия тесно координировали свои действия, а Латвия активно взаимодействовала со Швецией после повреждения кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения, соединяющего две страны.

Эксперт считает, что при расследовании подобных инцидентов необходимо максимально открыто информировать общество. Если будет установлено, что повреждение произошло по причине грубой небрежности экипажа какого-либо судна, эта информация, по ее мнению, должна быть публичной.

Подводные кабели обеспечивают работу связи, интернета и ряда других жизненно важных сервисов. Поэтому даже локальные повреждения могут затронуть работу критически важной инфраструктуры и потребовать быстрого международного взаимодействия.

Отдельно Бро отметила усилия Латвии в сфере подготовки общества к вопросам безопасности. По ее словам, программа обучения государственной безопасности для старшеклассников является одной из самых масштабных среди европейских стран.

Эксперт подчеркнула, что обеспечение безопасности — задача не только государственных структур. По ее мнению, вклад может внести каждый житель, в том числе критически оценивая информацию перед ее распространением в социальных сетях.