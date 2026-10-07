Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эксперт по безопасности назвала Латвию примером в защите критической инфраструктуры 0 53

Политика
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: подводный кабель
ФОТО: Thought Co

Страны Балтии выбрали правильную стратегию, открыто информируя общество об угрозах подводной инфраструктуре и координируя действия с союзниками. Такое мнение в интервью ЛЕТА высказала старший научный сотрудник Атлантического совета Элизабет Бро.

Страны Балтии эффективно реагируют на угрозы подводной инфраструктуре, сочетая открытость перед обществом с тесным сотрудничеством с союзниками. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Атлантического совета и член Национальной комиссии Великобритании по вопросам готовности Элизабет Бро.

Эксперт, которая в ближайшее время выпустит книгу The Undersea War («Подводная война»), посвященную безопасности подводных кабелей и трубопроводов, отметила, что именно кабельная инфраструктура сегодня остается одной из наиболее уязвимых.

По ее словам, подводные кабели практически ничем не защищены физически, поэтому их безопасность во многом зависит от поведения судов и эффективности контроля со стороны государств.

«Мы больше не можем быть уверены, что все суда, находящиеся в наших водах, будут достаточно осторожны, чтобы не повредить кабели», — отметила Бро. При этом, по ее словам, в некоторых случаях установить, был ли кабель поврежден случайно или умышленно, может оказаться невозможно.

Говоря о ситуации в Балтийском море, эксперт положительно оценила подход Латвии, Литвы и Эстонии. По ее мнению, важную роль играет открытое информирование общества о возникающих рисках, поскольку доверие граждан является одним из элементов национальной безопасности.

По словам Бро, не менее важным остается международное сотрудничество. Она напомнила, что после повреждений подводных кабелей в Финском заливе Эстония и Финляндия тесно координировали свои действия, а Латвия активно взаимодействовала со Швецией после повреждения кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения, соединяющего две страны.

Эксперт считает, что при расследовании подобных инцидентов необходимо максимально открыто информировать общество. Если будет установлено, что повреждение произошло по причине грубой небрежности экипажа какого-либо судна, эта информация, по ее мнению, должна быть публичной.

Подводные кабели обеспечивают работу связи, интернета и ряда других жизненно важных сервисов. Поэтому даже локальные повреждения могут затронуть работу критически важной инфраструктуры и потребовать быстрого международного взаимодействия.

Отдельно Бро отметила усилия Латвии в сфере подготовки общества к вопросам безопасности. По ее словам, программа обучения государственной безопасности для старшеклассников является одной из самых масштабных среди европейских стран.

Эксперт подчеркнула, что обеспечение безопасности — задача не только государственных структур. По ее мнению, вклад может внести каждый житель, в том числе критически оценивая информацию перед ее распространением в социальных сетях.

×
#Латвия #безопасность #кибербезопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: выборы Эксклюзив!
Изображение к статье: Российский паспорт
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Изображение к статье: Выборы есть, а выборщиков не хватает. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Топ-5 пород очень «разговорчивых» кошек
Люблю!
Изображение к статье: школьники
Наша Латвия
Изображение к статье: Алла Пугачева
Люблю!
Изображение к статье: Как выбрать идеальный свитер для осени
Люблю!
Изображение к статье: Объявлена осенняя программа Рижской недели моды
Lifenews
Изображение к статье: Три полезных способа применения уксуса в быту
Дом и сад
Изображение к статье: Топ-5 пород очень «разговорчивых» кошек
Люблю!
Изображение к статье: школьники
Наша Латвия
Изображение к статье: Алла Пугачева
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео