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«Если подведем избирателей, то в следующий парламент вообще можем не попасть» 0 180

Политика
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгарс Таварс

Андрис Кулбергс и Эдгарс Таварс

Один из лидеров Объединенного списка полагает, что премьер готов брать в свое правительство даже беспартийных министров.

"Избиратели голосовали за перемены. И если мы подведем наших избирателей, то в следующем парламенте, через 4 года, нас вообще может не быть", - откровенно заявил сегодня вечером в эфире передачи "Kas notiek Latvijā?" на Латвийском ТВ один из лидеров Объединенного списка Эдгарс Таварс.

Э. Таварс сообщил, что нынешний и будущий премьер Кулбергс хочет видеть в своем правительстве профессионалов, способных осуществить важные для страны перемены. При этом членство в той или иной партии значения. Более того, министр может быть вообще беспартийным.

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#выборы #Латвия #парламент #перемены #правительство #политика
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Эдуард Эльдаров
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