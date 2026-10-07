Один из лидеров Объединенного списка полагает, что премьер готов брать в свое правительство даже беспартийных министров.

"Избиратели голосовали за перемены. И если мы подведем наших избирателей, то в следующем парламенте, через 4 года, нас вообще может не быть", - откровенно заявил сегодня вечером в эфире передачи "Kas notiek Latvijā?" на Латвийском ТВ один из лидеров Объединенного списка Эдгарс Таварс.

Э. Таварс сообщил, что нынешний и будущий премьер Кулбергс хочет видеть в своем правительстве профессионалов, способных осуществить важные для страны перемены. При этом членство в той или иной партии значения. Более того, министр может быть вообще беспартийным.