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«Их место в черном списке латвийской политики...» 0 298

Политика
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Язепс Башко

Язепс Башко

В партии, которая не попала в парламент, начались внутренние разборки.

Как известно, в этих выборах участвовала и новая политическая сила - "Мы меняем правила". Избиратель не оценил порыв новоиспеченных политиков - партия набрала всего 3,4% голосов избирателей. Лидер партии - известный режиссер Алвис Херманис уже заявил о сложении с себя полномочий председателя правления "Мы меняем правила". А один из лидеров - Язепс Башко сегодня в социальной сети X разразился заявлением по поводу "засланных казачков" в новой партии: "Наша партия появилась в большой спешке, к сожалению, в ее ряды были приняты отдельные члены, чье настоящее место находится в политическом черном списке Латвии, чтобы ни одна партия не пострадала больше от их деструктивной деятельности. Спасти партии от сольных артистов может только такой порядок выборов, который позволяет этим недооцененным лидерам мнений стартовать индивидуально. Отмена финансирования партий также существенно очистила бы рабочее поле."

Реагируя на это признание господина Башко известный политолог Юргис Лиепниекс в той же социальной сети заметил: "Вот оно - если бы были избраны в Сейм, разделились бы на составные части уже в первый день!"

Разделились или нет, но поскольку партия "Мы меняем правила" набрала не менее 2 процентов голосов избирателей, то со следующего года она получит дотацию из госбюджета в размере свыше 200 тысяч евро.

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#выборы #Латвия #партии #социальные сети #дотации #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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