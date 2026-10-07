«Объединенный список» (ОС) намерен выбирать партнеров по будущей правительственной коалиции среди тех политических сил, которые готовы поддержать и проводить заявленные преобразования.

Об этом в среду после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в Рижском замке заявил премьер-министр и кандидат на этот пост Андрис Кулбергс. Его курс на формирование нового правительства после победы ОС на выборах ранее подтвердил и президент.

По словам Кулбергса, будущая коалиция должна быть готова проводить изменения в полной мере, не бояться непопулярных решений и уметь объяснять их обществу. Премьер признал, что преобразования будут удобны далеко не для всех, однако считает их необходимыми для страны.

Кулбергс заявил, что результаты выборов продемонстрировали запрос общества на перемены. Поэтому именно готовность поддержать их станет одним из главных критериев при выборе партнеров по правительству. Ранее он также говорил, что ОС не намерен создавать коалицию с партией «Латвия на первом месте» Айнарса Шлесерса.

Министерств может стать меньше

Говоря о структуре правительства, Кулбергс отметил, что количество министерств не должно быть самоцелью. По его мнению, необходимо определить, как получить максимальный эффект и экономическую отдачу при использовании меньшего количества ресурсов.

В качестве возможных вариантов он упомянул правительство, состоящее из 14, 12 или даже 11 министерств.

Президент, в свою очередь, подчеркнул, что сокращение числа министерств само по себе еще не означает повышения эффективности государственного управления. Министерства — не самые крупные структуры системы, поэтому необходимо пересматривать также подведомственные им учреждения и выполняемые функции.

По мнению Ринкевича, объединение министерств принесет результат лишь в том случае, если одновременно будет пересмотрена вся система управления. Кроме того, уменьшение числа министерств неизбежно будет иметь политические последствия, поскольку сократится и количество мест в правительстве.

Ринкевич назвал три условия

Президент подчеркнул, что во время консультаций с партиями не проводил «красных линий», однако обозначил три основных принципа, которыми, по его мнению, должна руководствоваться следующая коалиция.

Первый — неизменность курса Латвии в сфере обороны, безопасности и внешней политики. Речь идет в том числе о сохранении расходов на безопасность и оборону на уровне 5% ВВП и продолжении поддержки Украины. По словам Ринкевича, во время консультаций он услышал достаточно широкую поддержку этого курса, за возможным исключением одной политической силы, которую президент не назвал.

Вторым принципом Ринкевич назвал эффективность правительства, подчеркнув, что важнее не количество партий в коалиции, а ее способность работать.

Президент отметил, что Кулбергс и «Объединенный список» получили значительный мандат избирателей. ОС действительно одержал убедительную победу на выборах, получив около 35% голосов и 42 из 100 мест в Сейме.

Поэтому, считает Ринкевич, общество прежде всего будет спрашивать за результаты именно с премьер-министра.

Коалицию хотят создать на четыре года

Третьим условием президент назвал способность будущей коалиции проработать полный четырехлетний парламентский цикл.

Ринкевич обратил внимание, что следующий крупный избирательный цикл начнется уже в 2029 году, когда пройдут выборы в Европарламент и самоуправления, а в 2030 году состоятся следующие выборы Сейма.

По словам президента, это фактически оставляет около двух лет для проведения серьезных преобразований без постоянной оглядки на реакцию социальных сетей, экспертов, журналистов или отдельных общественных и профессиональных групп.

Ринкевич признал, что некоторые изменения первоначально могут оказаться непопулярными. Однако, по его словам, во время консультаций партии демонстрировали готовность обсуждать подобные решения.

Теперь ключевой вопрос заключается в том, какие именно политические силы согласятся принять предложенную Кулбергсом программу преобразований и войдут в новую коалицию. Переговоры обещают быть непростыми: ОС имеет 42 мандата и для устойчивого большинства ему необходимы партнеры.