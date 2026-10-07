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Латвия слишком увлеклась привлечением иностранных инвесторов в оборонную отрасль - эксперт 0 33

Политика
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: военные авто
ФОТО: dreamstime

Латвия уделяет слишком много внимания привлечению иностранных инвесторов и недостаточно поддерживает собственные предприятия оборонной промышленности. Такое мнение в интервью ЛЕТА высказала председатель правления Федерации индустрий безопасности и обороны Латвии (DAIF Latvija) Элина Эгле.

Председатель правления Федерации индустрий безопасности и обороны Латвии (DAIF Latvija) Элина Эгле считает, что политика привлечения иностранных инвесторов не должна подменять развитие национальной оборонной промышленности. По ее мнению, главной задачей должно быть укрепление латвийских предприятий и создание добавленной стоимости внутри страны.

Эгле отметила, что иностранные инвестиции действительно важны, однако они приносят максимальную пользу лишь тогда, когда помогают расширять производство местных компаний и развивать существующие компетенции.

По ее словам, после принятия Закона об оборонной промышленности в начале 2024 года правительство должно было в течение года подготовить два ключевых постановления Кабинета министров. Одно из них, регулирующее создание стратегических партнерств, было утверждено лишь в конце 2025 года, а второе — о безопасных цепочках поставок — до сих пор не принято.

По мнению главы DAIF Latvija, отсутствие необходимых решений свидетельствует о недостаточно последовательной государственной политике. Она также указала, что до сих пор остается неясным, какое ведомство фактически отвечает за привлечение крупных инвесторов — Министерство обороны или Министерство экономики.

Эгле считает, что ведущую роль в этом процессе должно играть именно Министерство обороны, поскольку его главная задача — обеспечить Национальные вооруженные силы всем необходимым, а не сосредотачиваться исключительно на освоении европейского финансирования или интересах инвесторов.

Отдельно она раскритиковала недостаточную поддержку латвийских компаний, работающих в сфере высоких технологий и оборонных разработок. По ее словам, государство активно говорит о развитии deeptech и инноваций, однако отечественная продукция редко закупается для собственных нужд и поэтому многие предприятия вынуждены ориентироваться почти исключительно на экспорт.

Это, по мнению Эгле, касается не только молодых технологических компаний, но и уже действующих производителей, которым необходимы новые заказы и расширение производственных мощностей.

Глава DAIF Latvija также считает, что сейчас слишком большое внимание уделяется экономической отдаче оборонной отрасли, тогда как главным критерием должна оставаться способность эффективно обеспечивать потребности армии и служб безопасности.

«Инвесторы нужны тогда, когда Латвия уже не может самостоятельно удовлетворить спрос, когда заключены контракты и требуется расширять производство. Пока же, если контрактов нет, привлечение инвесторов превращается в самоцель», — отметила она.

По мнению Эгле, государство должно создавать равные условия для иностранных и местных инвесторов. Сейчас, по ее словам, зарубежным компаниям предоставляется больше возможностей и поддержки, тогда как латвийский бизнес сталкивается с большим количеством административных процедур и требований.

Она также напомнила, что летом Латвия получила первый платеж в размере 524,7 млн евро по программе SAFE Европейского союза, тогда как общий объем предусмотренного финансирования составляет 3,5 млрд евро. При этом Литва и Польша привлекают по этой программе значительно больше средств, что делает их более привлекательными для международных инвесторов.

Еще одной проблемой Эгле назвала недостаточное сотрудничество стран Балтии в сфере оборонных закупок. По ее мнению, Латвия, Литва и Эстония до сих пор редко используют возможность совместно закупать вооружение и технику, хотя это позволило бы снизить расходы и получить более выгодные условия.

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#политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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