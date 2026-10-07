Мэр Риги Виестурс Клейнбергс в детстве успел попробовать себя в качестве актера. В 13 лет он снялся в фильме Яниса Стрейчса «В заросшую канаву легко падать» (Aizaugušā grāvī viegli krist) и провел на съемочной площадке практически все лето, пишет журнал «Санта».

Об этом Клейнбергс рассказал на вечере «Мой друг Янис Стрейчс», посвященном 90-летию режиссера и проходившем в кинотеатре Splendid Palace. На мероприятие мэр пришел вместе с супругой Гунитой.

По словам Клейнбергса, вместе с ним в картине снимались еще шестеро детей, исполнявших второстепенные роли. Среди них был и будущий известный актер Айнарс Анчевскис.

За работу юным актерам платили по 120 рублей в месяц, кроме того, они получали суточные. Съемки продолжались три месяца.

«В то время я зарабатывал больше, чем моя мама», — вспоминает Клейнбергс.

Однако продолжения актерская карьера будущего мэра Риги не получила — эта роль так и осталась для него единственной.