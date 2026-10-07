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Минэкономики проверило крупные закупки и не нашло причин отказываться от них 0 44

Политика
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: министерство экономики

Министерство экономики завершило проверку запланированных и уже начатых государственных закупок и пришло к выводу, что отменять их не требуется. Все проекты признаны необходимыми для выполнения функций министерства и его подведомственных учреждений.

Министерство экономики не нашло оснований для отмены или пересмотра запланированных и уже начатых государственных закупок, подпавших под масштабную проверку, инициированную правительством.

Проверка проводилась в соответствии с решением Кабинета министров, принятым 25 августа. Тогда всем министерствам и подведомственным учреждениям поручили проанализировать крупные закупки, чтобы оценить их необходимость, целесообразность и соответствие требованиям эффективного расходования бюджетных средств.

Речь идет о договорах на поставку товаров и услуг стоимостью от 140 тысяч евро, а также о строительных закупках стоимостью не менее одного миллиона евро. Особое внимание правительство рекомендовало уделить закупкам в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В Министерстве экономики сообщили, что проверка охватила как само ведомство, так и его подведомственные учреждения — Центральное статистическое управление, Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA), Бюро государственного контроля в строительстве (BVKB), Центр защиты прав потребителей и Латвийское национальное бюро по аккредитации.

При этом выяснилось, что Центр защиты прав потребителей и Национальное бюро по аккредитации вообще не проводят и не планируют закупок, подпадающих под установленные финансовые пороги.

Остальные проекты оценивались по единым критериям, разработанным Бюро по надзору за закупками. Проверялась необходимость закупок, обоснованность расходов, соразмерность требований к потенциальным поставщикам и возможность обеспечить достаточную конкуренцию.

В министерстве подчеркнули, что при проведении государственных закупок необходимо не только соблюдать требования законодательства, но и создавать условия для максимально широкой конкуренции. Такой подход, по мнению ведомства, помогает избежать необоснованного роста стоимости товаров, услуг и строительных работ.

По итогам проверки Министерство экономики пришло к выводу, что все рассматриваемые закупки являются обоснованными и необходимы для выполнения функций самого министерства, а также Центрального статистического управления, Бюро государственного контроля в строительстве и Латвийского агентства инвестиций и развития.

Таким образом, ведомство не видит причин отказываться от ранее запланированных или уже начатых проектов, несмотря на проводимый правительством пересмотр государственных расходов.

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#конкуренция #министерство экономики #правительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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