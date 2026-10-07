Кулбергс и Ко надеются утвердить новое правительство перед государственным праздником, то есть до 18-го ноября.

Сегодня вечером во время дискуссии в прямом эфире программы "Kas notiek Latvijā?" по Латвийскому ТВ Айнарс Шлесерс сообщил, что руководимая им "Латвия на первом месте" будет готова своими голосами в новом Сейме поддержать даже правительство меньшинства, то есть правительства, которое сформирует только Объединенный список во главе с Кулбергсом.

Между тем, один из лидеров Объединенного списка Эдгарс Таварс рассказал, что цель Кулбергса - уже сейчас начать работать над правительственной декларацией и возможным составом правительства, чтобы можно было бы утвердить это новое правительство еще до 18-го ноября.