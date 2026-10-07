После высказываний президента государства Эдгара Ринкевича о возможном размещении ядерного оружия в Латвии дискуссии об участии страны в системе ядерного сдерживания НАТО приобрели новую актуальность. Ринкевич указал, что Латвия была бы готова к такому шагу, если бы НАТО приняло по этому поводу коллективное решение и возникла соответствующая необходимость. Одновременно президент подчеркнул, что в настоящее время конкретные переговоры о размещении ядерного оружия в Латвии не ведутся.

В программе TV24 “Preses klubs” директор аналитического центра «Центр политики Северной Европы», руководитель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники Артис Пабрикс призвал в этом вопросе быть осторожными и не преувеличивать значение прозвучавшей информации, чтобы не вызывать необоснованных опасений в обществе.

“Я, конечно, и сам не самый большой эксперт по ядерной тематике, но думаю, что, когда мы комментируем такого рода разговоры, нам нужно быть очень осторожными. Во-первых, чтобы не сеять тревогу в обществе и также не преувеличивать значение подобных дискуссий”, — сказал Пабрикс.

Он пояснил, что первоначальная информация была связана с возможным усилением ядерного сдерживания Великобритании, что могло бы касаться и стран Балтии. Однако, чтобы понять, что такое предложение на самом деле означает, необходимо учитывать, как в настоящее время размещено ядерное оружие Соединённого Королевства.

“Насколько я понимаю, была дискуссия о том, что Великобритания могла бы также усилить так называемый ядерный щит, который распространяется и на страны Балтии”, — отметил Пабрикс.

Он подчеркнул, что ядерное оружие Великобритании в настоящее время находится на четырёх подводных лодках типа “Vanguard”, а не на самолётах или на наземных базах. Поэтому разговоры об использовании британского ядерного оружия для защиты Балтии сами по себе не означают, что оно будет непосредственно размещено в Латвии: “Понятно, если мы говорим об этом ядерном оружии, то им теоретически можно прикрывать или защищать Балтию, только находясь где-то за пределами Балтийского моря. В Балтийское море такие подлодки не будут заходить или плавать”.

Одновременно он обратил внимание на другой возможный сценарий. Великобритания выразила готовность предоставить авиационные платформы, на которых можно разместить ядерное оружие НАТО, но это никогда не было бы оружием Соединённого Королевства. Пабрикс допустил, что такие самолёты теоретически могли бы приземляться и в Латвии, например, в Лиелварде или в Рижском аэропорту, если бы это было необходимо. Однако он подчеркнул, что прилёт самолётов или возможность их использования не означает постоянного размещения ядерного оружия в нашей стране.

Пабрикс также указал, что в законодательстве Латвии до сих пор не было установлено запрета на влёт таких самолётов в страну. Поэтому, по его мнению, нынешние дискуссии не следует автоматически воспринимать как подтверждение того, что в Латвии планируется разместить ядерное оружие.

“Я думаю, что мы здесь, возможно, немного слишком много шумим вокруг этой конкретной темы”, — оценил Пабрикс, добавив, что ему не известна вся информация о состоявшихся переговорах.

Как уже сообщалось, если НАТО примет коллективное решение и будет такая необходимость, в Латвии можно будет разместить ядерное оружие, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Сейм Литвы в сентябре в первом голосовании поддержал отмену закреплённого в конституции запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. В настоящее время статья 137 конституции устанавливает, что на территории Литвы не могут находиться оружие массового уничтожения или иностранные военные базы.

Ринкевич подчеркнул, что в Сатверсме Латвии такого запрета нет. «У нас в законах нет юридически установленных препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии», — сказал президент.

Он рассказал, что в 2003 году, когда Латвия готовилась вступить в НАТО, каждое государство-член якобы подтвердило, что у него не будет никаких ограничений на реализацию полного механизма коллективной безопасности НАТО, включая участие в системе ядерного сдерживания. «Если такая необходимость будет и если будет такое коллективное решение НАТО, в Латвии будет размещено ядерное оружие», — рассуждал Ринкевич.

Одновременно он подчеркнул, что в настоящее время не ведётся никаких конкретных переговоров о размещении ядерного оружия в Латвии.

Комментируя высказанное Великобританией предложение по ядерной защите для стран-участниц Объединённых экспедиционных сил (JEF) — стран Балтии, Северных стран и Нидерландов, Ринкевич рассуждал: если бы не было ядерной защиты, в Европе уже давно разгорелось бы несколько обычных войн. Использование ядерного оружия — это самая крайняя мера, но оно сдерживает агрессора от непредсказуемых или масштабных действий, оценил Ринкевич.

Политик указал, что Великобритания уже является частью системы ядерного сдерживания НАТО, и Латвия уже сейчас находится под ядерным щитом НАТО, который обеспечивают США и Великобритания, а Латвия как государство-участник JEF положительно смотрит на все дополнительные меры и элементы безопасности. «Мы понимаем, что это по-прежнему часть общей политики НАТО», — сказал президент.