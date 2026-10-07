Сегодня утром глава правительства отреагировал на сообщение о том, что до сих пор не введен тариф в размере 300 процентов на транзит российского зерна через Латвии. Вот что говорится в распространенном заявлении для СМИ:

"Премьер-министр Андрис Кулбергс предлагает оценить ликвидацию дочернего предприятия ГАО «Латвияс дзелзцельш» LatRailNet, передав функции определения платы за железнодорожную инфраструктуру Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ). «LatRailNet» должен требовать конкретного, правоприменительного решения, а не просто перечисление препятствий; в то же время Латвия должна продвигать совместные действия Балтии и ЕС. Поэтому премьер-министр поручил министрам подготовить конкретные правовые решения по приостановке транзита зерна российского и белорусского происхождения.

LatRailNet в представленной правительству оценке указывает на юридические и экономические ограничения установления платы за инфраструктуру. Премьер-министр ожидает, что эти соображения будут дополнены проверяемыми расчетами об эффективности выбранного решения и четко названными вопросами, для решения которых необходимо решение правительства или Евросоюза.

"Цель правительства четко определена — остановить транзит зерна стран-агрессоров. От LatRailNet ожидаем конкретного, правомерно обоснованного решения. Если выбранный инструмент не позволяет достичь цели, нужно предложить другое. Юридические риски надо оценить, но одного перечня препятствий недостаточно. От LatRailNet ожидаю конкретного предложения в пределах компетенции предприятия, что можно сделать, в какой срок и с каким результатом. Если с инфраструктурной платой политической цели достичь нельзя, это нужно четко сказать и обосновать, чтобы правительство могло принимать решения по другим инструментам", - считает А. Кулбергс.

Премьер-министр отметил, что необходимо пересмотреть институциональную модель установления платы за инфраструктуру, оценив, обеспечивает ли отдельная структура в концерне «Latvijas dzelzceļš» необходимую независимость и эффективность.

В сентябре Латвия продвигала особый режим платы за железнодорожную инфраструктуру, чтобы сделать транзит российского зерна экономически невыгодным. 17 сентября Сейм принял поправки к Закону о железной дороге, ускоряющие пересмотр и введение платы за инфраструктуру. В LatRailNet призвали оценить возможность повышения платы до трехкратного размера прежней платы.

"Юридические аргументы, представленные компанией, необходимо тщательно оценить. Но если инфраструктурной платой мы не можем достичь поставленной цели, министры должны представить другое правовое решение. Если необходимы поправки в закон, их надо продвигать. Если нужны национальные санкции, их надо подготовить. Ответственность правительства — добиться результата", — отметил Кулбергс.

Европа должна договориться о совместном подходе

Премьер-министр подчеркивает, что ограничения должны координироваться на уровне стран Балтии и Евросоюза, чтобы грузы стран-агрессоров не могли их обойти, переориентировавшись на железные дороги и порты соседних стран. "Балтийские страны должны действовать согласованно, и Европа должна договориться о совместном решении. Наша цель - остановить этот транзит, не допустив его переезда из одной страны в другую", - подчеркивает Кулбергс.

Кулбергс подчеркивает, что решение эстонского правительства запретить транзит зерна российского и белорусского происхождения является важным шагом в общей политике безопасности Балтии. При этом следует учитывать, что, по информации МИД Эстонии, транзит российского зерна через Эстонию до сих пор был почти несуществующим. Поэтому запрет имеет преимущественно превентивную цель, и заключается в недопущении создания нового маршрута экспорта российского зерна.

Премьер-министр намерен обсудить этот вопрос с президентом Еврокомиссии Урзулой фон дер Ляйен на следующей неделе в Брюсселе. Цель Латвии — добиться скоординированного, правоустойчивого и эффективного на практике решения.

Кулбергс поручил министрам иностранных дел, юстиции и сообщения оценить применение решения Эстонии в Латвии, в том числе влияние на народное хозяйство и возможные риски международных тяжб.

Министру сообщения Рихарду Козловскису поручено подготовить законопроект о ликвидации LatRailNet и передаче его функций КРОУ. В предложении должны быть оценены правовые и практические условия перенятия функций с обеспечением соответствия требованиям Европейского Союза и непрерывности установления платы за инфраструктуру. Министр сообщения также должен оценить подход Польши к ограничению транзита российского зерна, в том числе обособление транзита и импорта в различных условиях перевалки и хранения грузов. В оценке должно быть определено, возможно ли и как такой подход может быть правомерно применен в Латвии.

Министр иностранных дел Байба Браже в течение недели должна представить в Кабинет министров предложение о запрете транзита, взяв за основу подход Эстонии, и оценку его влияния на доходы бюджета. Вместе с министром юстиции Эдвардом Смилтенсом необходимо подготовить пакет национальных санкций на запрет транзита зерна российского и белорусского происхождения, оценив его финансовое влияние и соответствие правам Евросоюза. Министр земледелия Улдис Аугулис на следующей неделе должен сообщить о ходе отбора проб зерна и результатах сотрудничества с Украиной."