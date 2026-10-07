Инициатива о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70 собрала 10 тысяч подписей на портале ManaBalss.lv. Бывший депутат, экс-министр образования Илга Шуплинска поддержала предложение, заявив, что десятки парламентариев и сейчас лишь минимально участвуют в работе.

Сбор подписей начался 26 августа. Авторы инициативы предлагают изменить 5-ю статью Конституции Латвии, закрепив в ней состав парламента из 70 депутатов.

В программе «Preses klubs» на TV24 бывший парламентарий, литературовед и руководитель Общества латгальской культуры Илга Шуплинска высказала мнение, что такое сокращение не стало бы существенной потерей для страны.

«Когда я была в Сейме и сейчас, следя за происходящими процессами, я могу совершенно уверенно сказать, что примерно 35-40 депутатов очень минимально участвуют в работе Сейма», — заявила она.

По словам Шуплински, причины невысокой активности различаются: некоторые депутаты пропускают заседания, отдавая предпочтение работе в других сферах, у других есть иные приоритеты. Она также обратила внимание на число парламентариев, которые за весь срок полномочий не выступают с трибуны и не подают предложений.

Шуплинска считает, что в парламенте из 70 депутатов было бы проще достигать договорённостей.

«Ущерба никакого не будет. Договориться станет проще», — отметила бывший депутат.

При этом она предлагает обсуждать сокращение Сейма вместе с более широкими изменениями политической и избирательной системы. По её мнению, избирателям следует предоставить больше возможностей выбирать конкретных кандидатов из общего списка, выходящего за рамки одного партийного объединения.

Шуплинска полагает, что возможность голосовать за отдельных политиков по всей Латвии могла бы изменить ситуацию.